Dongfeng показал огромный мощный внедорожник
Компания Dongfeng показала на автосалоне в Шанхае свой новый внедорожник Mengshi M-Hero 917. Ранее в провинции Хубэй было запущено его производство.
Дизайн автомобиля очень необычный: в нем изобилуют острые грани и углы, при этом он выглядит очень футуристично и внушительно. Размеры также впечатляют: длина внедорожника достигает 4987 мм, ширина – 2080 мм, высота – 1935 мм.
Существует две версии: EREV и EV. Силовая установка первой гибридная, но гибрид не параллельный, когда и ДВС, и электромоторы могут приводить автомобиль в движение, а последовательный, где 197-сильный ДВС выступает лишь в качестве генератора для зарядки батареи емкостью 66 кВт*ч и никак не связан с колесами. Зато с ними связан электромотор мощностью 816 л.с. Запас хода — 800 км.
Версия EV – полностью электрическая и располагает четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 л.с. Здесь батарея больше, на 140 кВт*ч, но, так как нет бензинового генератора, запас хода уступает гибриду – 505 км.
Продажи планируют начать во второй половине года со стартовой ценой в 700 тысяч юаней (то есть от 8,4 миллиона рублей). О поставках в Россию пока неизвестно.
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Источник: Авто Китай сегодня
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