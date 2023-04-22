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Вместо Mercedes: представлен роскошный кроссовер для России

Автомобиль уже сертифицирован.

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На автосалоне в Шанхае китайский премиум-бренд Hongqi показал обновленный среднеразмерный кроссовер HS5. Автомобиль является одной из самых продаваемых моделей марки, но для нас он интересен, прежде всего, тем, что на него уже получен российский ОТТС, правда, на дорестайлинговый вариант.

Получается, либо у нас будут продавать именно его, либо документ на обновленную версию сделают позже. Выпуск машины, по некоторым данным, могут наладить на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.

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В основе Hongqi HS5 лежит Mazda 6 второго поколения. Под капотом обновленного кроссовера 2-литровый турбомотор на 252 л.с.

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За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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