Представлен кроссовер Chery TJ-1 – одноклассник Тигуана

Машина точно появится у нас, но под каким названием и даже брендом, пока непонятно.

Компания Chery показала в Шанхае кроссовер TJ-1 заодно с его копией под названием Jaecoo 7. С габаритами 4515х1865х1680 мм и колесной базой 2675 мм машина является одноклассником VW Tiguan и даже родственному Tiggo 7.

Скорее всего, в движение машину будет приводить турбомотор SQRF4J16C объемом 1,6 л и мощностью 197 л.с. в комплекте с 7-ступенчатым роботом DCT. Привод передний или полный. Будет также гибридная подзаряжаемая версия.

Внешне машина не всегда будет одинаковой. Предусмотрены «городская» и «внедорожная» модификации. В Шанхае была продемонстрирована именно последняя.

Продажи новинки планируют начать до конца лета. Когда доберется к нам, пока нет данных. Может быть, под своим именем, может быть и как Jaecoo 7.

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Источник: китайские-автомобили.рф