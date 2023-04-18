#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

В Шанхае представили два новых кроссовера Jaecoo

Вероятно, именно эти две модели скоро дебютируют и на российском рынке.

За РулемЧто делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

На Шанхайском мотор-шоу недавно дебютировавший в России бренд Jaecoo (суббренд Chery) представил две новинки – большой паркетник Jaecoo 9 и его «меньшего брата» Jaecoo 7.

Как и все перспективные модели Jaecoo, паркетники нацелены на молодежь с хорошим достатком. И в экстерьере, и в интерьере новинок реализован главный принцип – простота и лаконичность.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Jaecoo 7 присутствует непременный атрибут многих современных кроссоверов – высокий центральный тоннель с рычагом-джойстиком коробки передач, разделяющий переднюю часть салона на зоны водителя и пассажира. Модель, предположительно, построена на агрегатах известного россиянам Chery Tiggo 7 Pro Max. По предварительной информации, Jaecoo 7 будет продаваться в разных версиях – бензиновой, гибридной, электрической.

За Рулем
За Рулем

Другая новинка – Jaecoo 9 оказался «близнецом» также презентованного в Шанхае кроссовера Chery Tiggo 9. Отличаются они, по сути, только логотипом на радиаторной решетке и руле, а также шильдиками на дверце багажника.

Jaecoo 9 станет самым крупным автомобилем в линейке бренда: его длина – 4,82 м, ширина – 1,93 м, высота – 1,7 м, колесная база – 2,82 м. покупателям он будет предложен как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении.

За Рулем
За Рулем

Оба больших кроссовера рассматриваются маркой Chery для представления на российском рынке. Но первым из них может стать именно Jaecoo 9. Дебют Tiggo 9 планируется не раньше 2024 года.

Источник: Auto.mail.ru

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 760
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0