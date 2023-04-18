В Шанхае представили два новых кроссовера Jaecoo

Вероятно, именно эти две модели скоро дебютируют и на российском рынке.

На Шанхайском мотор-шоу недавно дебютировавший в России бренд Jaecoo (суббренд Chery) представил две новинки – большой паркетник Jaecoo 9 и его «меньшего брата» Jaecoo 7.

Как и все перспективные модели Jaecoo, паркетники нацелены на молодежь с хорошим достатком. И в экстерьере, и в интерьере новинок реализован главный принцип – простота и лаконичность.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Jaecoo 7 присутствует непременный атрибут многих современных кроссоверов – высокий центральный тоннель с рычагом-джойстиком коробки передач, разделяющий переднюю часть салона на зоны водителя и пассажира. Модель, предположительно, построена на агрегатах известного россиянам Chery Tiggo 7 Pro Max. По предварительной информации, Jaecoo 7 будет продаваться в разных версиях – бензиновой, гибридной, электрической.

Другая новинка – Jaecoo 9 оказался «близнецом» также презентованного в Шанхае кроссовера Chery Tiggo 9. Отличаются они, по сути, только логотипом на радиаторной решетке и руле, а также шильдиками на дверце багажника.

Jaecoo 9 станет самым крупным автомобилем в линейке бренда: его длина – 4,82 м, ширина – 1,93 м, высота – 1,7 м, колесная база – 2,82 м. покупателям он будет предложен как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении.

Оба больших кроссовера рассматриваются маркой Chery для представления на российском рынке. Но первым из них может стать именно Jaecoo 9. Дебют Tiggo 9 планируется не раньше 2024 года.

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Источник: Auto.mail.ru