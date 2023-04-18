На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера Chery Tiggo 9

Вопреки ожиданиям вместо авто с ДВС производитель презентовал гибрид.

Компания Chery представила на автосалоне в Шанхае флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 в гибридном исполнении C-DM. И если внешние изменения не особо впечатляют, то совершенно новая силовая установка удивила: средний расход топлива в 4,2 л на 100 км и запас хода в 1400 км.

Эксперты связывают презентацию на автосалоне именно гибридной модели с тем, что ее топливная версия уже доступна для предзаказа в Китае. Стоит она, к слову, 160 тысяч юаней (1,9 млн рублей).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

От обычной Tiggo 9 подзаряжаемая гибридная машина мало чем отличается внешне. Опознать гибрид можно разве что по двум лючкам с обеих сторон на задних крыльях.

Гибридный Chery Tiggo 9 укомплектовали 2,0-литровым бензиновым мотором Kunpeng, который работает совместно с электродвигателем. Суммарная мощность машины не называется.

Скорее всего, автомобиль будет оснащен системой полного привода Super Hybrid Drive. В таком варианте он сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 4,26 секунды.

В салоне у гибрида уже привычный для Chery моноблок из двух крупных экранов. Данная компоновка в последнее время закрепилась за брендом в качестве его визитной карточки. Автомобиль имеет 27 воздуховодов климатической системы. А все управление внутри автомобиля идет не с физических, а с виртуальных кнопок.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: китайские-автомобили.рф