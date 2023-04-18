#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера Chery Tiggo 9

Вопреки ожиданиям вместо авто с ДВС производитель презентовал гибрид.

За РулемЧто делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

Компания Chery представила на автосалоне в Шанхае флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 в гибридном исполнении C-DM. И если внешние изменения не особо впечатляют, то совершенно новая силовая установка удивила: средний расход топлива в 4,2 л на 100 км и запас хода в 1400 км.

Эксперты связывают презентацию на автосалоне именно гибридной модели с тем, что ее топливная версия уже доступна для предзаказа в Китае. Стоит она, к слову, 160 тысяч юаней (1,9 млн рублей).

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

От обычной Tiggo 9 подзаряжаемая гибридная машина мало чем отличается внешне. Опознать гибрид можно разве что по двум лючкам с обеих сторон на задних крыльях.

Гибридный Chery Tiggo 9 укомплектовали 2,0-литровым бензиновым мотором Kunpeng, который работает совместно с электродвигателем. Суммарная мощность машины не называется.

Скорее всего, автомобиль будет оснащен системой полного привода Super Hybrid Drive. В таком варианте он сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 4,26 секунды.

В салоне у гибрида уже привычный для Chery моноблок из двух крупных экранов. Данная компоновка в последнее время закрепилась за брендом в качестве его визитной карточки. Автомобиль имеет 27 воздуховодов климатической системы. А все управление внутри автомобиля идет не с физических, а с виртуальных кнопок.

Источник: Китайские автомобили

Фото: китайские-автомобили.рф

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1283
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0