Toyota презентовала два новых кроссовера

Один из них ориентирован на молодежь, второй – на семейных покупателей.

Toyota представила на автосалоне в Шанхае две концептуальные модели: BEV, bZ Sport Crossover Concept и bZ FlexSpace Concept. В серийные электрокары прототипы перевоплотятся уже в 2024 году, но продавать именно эти модели Toyota пока рассчитывает только в Китае.

Вседорожный Toyota bZ Sport Crossover представляет собой нечто среднее между традиционным хот-хэтчем и кроссовером. Предназначен он для любителей активного образа жизни и динамичной езды. Концепцию этой модели разработчики позиционируют как «Перезагрузку». Кроме того, Toyota заявляет о неких новых функциях, ориентированных, прежде всего, на молодежь, и обещает дать возможность развивать электрокар даже после покупки.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вторая новинка – Toyota bZ FlexSpace предназначен для семейных пар с детьми или покупателей, предпочитающих практичность и простор. Для них разработчики предусмотрят функциональный интерьер, повышенный запас хода и различные нововведения в области безопасности. Концепция этой модели – «Уютный дом».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Toyota

Фото: TASS, Toyota