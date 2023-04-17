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Omoda озвучила цены на новый седан S5

О старте продаж будет объявлено дополнительно.

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Компания Omoda назвала цены на седан S5 – второй модели в продуктовой линейке марки. В салонах официальных дилеров по всей России автомобиль можно будет купить с двумя вариантами силовых установок и в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra.

Цены на автомобиль в комплектации Life с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с. и вариатором с учетом действия специальных маркетинговых программ начинаются от 2,02 млн рублей.

Версия Tech с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. обойдется покупателю чуть дороже – в 2,1 млн рублей. Комплектация отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, а также обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

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Седан Omoda S5 в топовой комплектации Ultra с аналогичным турбированным двигателем будет стоить уже 2,26 млн рублей.

Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго рядов. Длина седана – 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая, типа McPherson, сзади – полузависимая, пружинная.

О дате начала официальных продаж Omoda S5 на российском рынке будет объявлено дополнительно.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Omoda

Фото: Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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