Машина из каршеринга может не защитить при аварии
В Москве двое мужчин организованной группой в массовом порядке воровали подушки безопасности с каршеринговых машин. С марта по май 2022 года они сняли подушки со 131 машины на сумму 19,8 млн рублей.
Злоумышленники бронировали машины, недолго ездили, а затем снимали подушки и устанавливали на их место «обманки», благодаря которым автомобиль не обнаруживал отсутствие элементов безопасности.
Обвиняемые 35 и 37 лет уже находятся под стражей, а уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.
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Источник: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Фото: АГН "Москва"
Видео: NEWS.ru | Новости / Вконтакте
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