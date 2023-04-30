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Машина из каршеринга может не защитить при аварии

С автомобилей массово пропадают подушки безопасности.

За РулемВ Новокузнецке засекли очень необычного безбилетника

В Москве двое мужчин организованной группой в массовом порядке воровали подушки безопасности с каршеринговых машин. С марта по май 2022 года они сняли подушки со 131 машины на сумму 19,8 млн рублей.

Злоумышленники бронировали машины, недолго ездили, а затем снимали подушки и устанавливали на их место «обманки», благодаря которым автомобиль не обнаруживал отсутствие элементов безопасности.

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Обвиняемые 35 и 37 лет уже находятся под стражей, а уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.

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Источник: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Фото: АГН "Москва"

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За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За РулемПшенин Владимир
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