#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Новые поколения Skoda Superb и Kodiaq: первые изображения

Вживую автомобили покажут уже осенью.

За РулемАВТОВАЗ готовит семейство новых автомобилей

Skoda опубликовала первые тизерные изображения четвертого поколения лифтбека Superb и второго поколения кроссовера Kodiaq.

Машины будут представлены осенью, но по отдельности, то есть для каждой запланировано отдельное мероприятие. Как говорят в компании, дебют этих моделей окажется в числе самых ярких событий нынешнего года.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
За Рулем

Ожидается, что автомобили будут представлены в разнообразных модификациях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также в гибридных модификациях (подключаемых и «мягких»).

За Рулем

Skoda Superb сохранит кузова лифтбек и универсал и будет выпускаться на заводе в Словакии вместе с новым поколением Volkswagen Passat, а Kodiaq пропишется на родине марки, в Чехии.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Skoda

Фото: Skoda

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 4425
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0