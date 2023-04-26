Новые поколения Skoda Superb и Kodiaq: первые изображения

Вживую автомобили покажут уже осенью.

Skoda опубликовала первые тизерные изображения четвертого поколения лифтбека Superb и второго поколения кроссовера Kodiaq.

Машины будут представлены осенью, но по отдельности, то есть для каждой запланировано отдельное мероприятие. Как говорят в компании, дебют этих моделей окажется в числе самых ярких событий нынешнего года.

Ожидается, что автомобили будут представлены в разнообразных модификациях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также в гибридных модификациях (подключаемых и «мягких»).

Skoda Superb сохранит кузова лифтбек и универсал и будет выпускаться на заводе в Словакии вместе с новым поколением Volkswagen Passat, а Kodiaq пропишется на родине марки, в Чехии.

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Источник: Skoda

Фото: Skoda