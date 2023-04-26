Hyundai показал самый доступный кроссовер

Его производство стартует уже летом.

Индийский сайт Hyundai продемонстрировал первое полноценное изображение модели Exter – самого доступного кроссовера компании на рынке. Официальных данных по технике нет, но некоторая информация имеется.

На изображении видно, что новинка выполнена в более угловатом дизайне, чем модели последних лет, а также заметны H-образные ходовые огни. По размерам автомобиль окажется между индийским Venue (длина 3,9 метра) и европейским Casper (3,6 м).

В основе будет лежать платформа от того же Venue или от Grand i10 Nios. Двигатели будут небольшие: атмосферный 1,2 л на 83 л.с. и наддувный литровый на 100 л.с. Коробка передач механическая или автоматическая, но какая именно, пока неизвестно. Полного привода не будет.

Старт продаж в Индии ожидается в августе. Об экспорте в другие страны данных нет.

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Источник: Autocar India

Фото: Depositphotos, Hyundai