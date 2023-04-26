Mercedes-Benz показал E-Class нового поколения

Рецепт обновления традиционный: увеличение размеров автомобиля и дисплеев в салоне и «зеленые» технологии.

Mercedes-Benz E-Class (кузов W214) представлен официально. При габаритах 4949х1880х1468 мм он стал на 14 мм длиннее на 28 мм шире и на 8 мм выше прежнего. Производитель обещает, что для коленей и ступней задних пассажиров стало больше места (на 10 и 17 мм соответственно). Багажник же, как и раньше, вместит 540 литров.

Другие важные изменения: адаптивные амортизаторы, «умная» пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, уменьшающее радиус поворота на 90 см.

Внешне E-Class стал больше похож на старший S-Class и заполучил более сложные и технологичные фары, фонари и даже дверные ручки. Салон же стал напоминать электромобили EQE и EQS.

Двигателей пока только два: для версии E350 – 4-цилиндровый (2 л, 259 л.с.), для E450 – 6-цилиндровый (3 л, 380 л.с.). Оба с наддувом и оба работают в составе «мягкого гибрида» с электромотором мощностью 20 л.с. Коробка передач всегда 9-ступенчатая автоматическая, а привод только полный.

Цен и точной даты старта продаж пока нет. Производство в Китае и Германии стартует в конце года.

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Источник: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz