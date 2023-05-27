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Kaiyi E5 станет доступнее

Произойдет это уже в августе текущего года.

За Рулем«Атом» расширится до целой линейки автомобилей

Пресс-служба Kaiyi сообщила, что в августе на российском рынке появится более доступная, чем сейчас, версия модели E5. Напомним, сейчас можно найти только комплектацию Luxury за цену от 1 959 000 рублей.

По ранее поступившей информации, новая модификация будет не с турбированным мотором, а с атмосферным. Кроме того, комплектация окажется скромнее нынешней.

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Сейчас под капотом единственный вариант двигателя – 1,5 л с наддувом мощностью 147 л.с. В качестве коробки передач трудится вариатор. Выпускается автомобиль на заводе «Автотор».

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Источник: Российская газета

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