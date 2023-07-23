Первым продуктом «Автотора» станет инновационный маленький электрокар
Будущий автомобиль своим внешним видом и компактными размерами будет напоминать квадрицикл. Он будет иметь двухместный кузов на трубчатом каркасе с пластиковыми панелями длиной менее трех метров.
Завод «Автотор» планирует выпускать комплектующие для автомобиля самостоятельно на 80-90%. В производственных цехах, запуск которых запланирован на 2024-2025 годы, будут производиться пластиковые панели корпуса с использованием метода вакуумного формования.
Также будут налажены производственные цеха для окраски кузовов и компонентов. Единственными компонентами, которые будут закупаться из-за рубежа, являются магниты для электродвигателей.
Максимальная скорость первого автомобиля «Автотора» составит 105 км/ч, а его электродвигатели будут иметь мощность от 23 кВт (около 32 л. с.). Аккумуляторная ёмкость составит 27 кВт·ч, что подходит для повседневных поездок.
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Источник: IXBT
Фото: Автотор, Unsplash
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