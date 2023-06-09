Новый электрокроссовер Москвич: измерили реальный запас хода

Весит электромобиль 1,8 т. Для кроссовера В‑класса много, для «электрички» – нормально.

Буду честен: до личной встречи я относился к Москвичу с некоторым скепсисом: недешев. Хотя приятный и современный дизайн отметил сразу. Сколько десятилетий назад такое можно было сказать про Москвич последний раз? Так что один прорыв, считай, уже сотворили.

Москвич 3е. Цена в России 3 500 000 ₽. Москвич симпатичен. LED-фары и 18‑дюймовые колеса стоят на электромобиле по умолчанию. В бампере есть заглушка под радар систем активной безопасности, но такого оборудования на модели пока нет. На леворульной машине зарядный порт оказался в левом переднем крыле, со стороны дороги.

Были вопросы вокруг прописанной в ОТТС мощности: всего 68 л. с. Нюанс в том, что в документации указывают отдачу, которую способен показать мотор в течение получаса. А краткосрочная пиковая – внушительные 193 силы. По сути, и с традиционными ДВС так же. Большую часть времени мы используем лишь часть их потенциала и только изредка приближаемся к максимуму. Зато в случае электромобиля получается на законных основаниях прописать мощность втрое меньше – и сэкономить на транспортном налоге.

Едет Москвич бодро. По нашим замерам, сотню он набирает меньше чем за 8 с! Максималка ограничена на уровне 140 км/ч, но для электромобиля оно и к лучшему – медленнее пойдет разряд.

Электромобили для нас пока экзотика, но можно сказать, что под капотом всё привычно. За левой фарой есть забавная металлическая петелька. Это аварийная разблокировка зарядного разъема, если по каким-то причинам по окончании процесса его не отпустит автоматически.

Пока толкался по городу, заряд от обещанных при полностью заряженной батарее 410 км уходил честно: 1 км проехал – на столько же упал запас хода. Плавали, знаем. Сейчас прибавишь до 80–90 км/ч, и пропорция изменится не в лучшую сторону. Но я еду на дачу, поглядываю на приборку и понемногу ускоряюсь. Вот уже не стесняюсь держать 100 км/ч, а на обгонах и поболее. В итоге с учетом городского и трассового режимов после 135 км реального пробега машина вычла 150 км. Неплохо.

Запаска полноразмерная и на литом диске. Это воспринимаешь как должное – при такой-то цене.

Про зимнюю автономность пока сказать нечего. Как у иных европейских машин, теплового насоса у Москвича нет. Дизельной «автономки», по примеру Эволютов, тоже. Хотя, думаю, последняя всё же появится – уж больно полезная для нашего климата вещь.

Москвич неплохо тормозит рекуперацией. Правда, нужно приноровиться. Такое ощущение, что система активна не во всем диапазоне скоростей. И, разумеется, не будет рекуперативного замедления при полностью заряженной батарее: запасать электричество некуда. Привыкаешь буквально за несколько торможений и потом уже ловко прогнозируешь накат до стоящих на светофоре машин. Тормоза у «трешки», кстати, ­дисковые на всех колесах.

Удивительное дело: сенсорный блок ниже центрального дисплея виден в любую погоду. Руль регулируется только по высоте, сиденье хочется поставить ниже. Шайба режимов трансмиссии не фиксируется в крайних положениях. Однако усилие на ней выверенное, всегда четко понимаешь, на сколько ее повернул.

Подвеска с некоторыми нюансами. Энергоемкости хватает. Провокации в виде нарочно быстрого проезда по выбоинам она перенесла без пробоев. Но жестковато. Видимо, этим пытались компенсировать короткоходность. Это подметил еще наш главред Максим Кадаков (ЗР № 2, 2023). Но он ездил на бензиновой машине, а моя «электричка» на 360 кг тяжелее.

И работает подвеска не бесшумно. Впрочем, тут есть простой рецепт. Сделаете шумоизоляцию колесных арок – думаю, уберете и эти звуки, и гул от шин. В том, что излишним шумом отличается не сама резина, я уверен: на тестовой машине стоял породистый Michelin Primacy 4.

Сзади по меркам В‑класса просторно. Обогрев до второго ряда пока не добрался, есть только спереди. Включается он сенсорными клавишами через меню медиасистемы и после перезапуска двигателя не отключается.

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Так и напрашивается сравнение с одноклассником Evolute i‑Joy. Он тех же размеров и массы. Стоят обе машины одинаково – 3,5 млн рублей.

Столичный электрокроссовер мощнее, больше проезжает, просторнее и лучше оснащен. Получается, в электромобильной «системе цен» он еще и не так дорог.

Под пластиковой защитой я намерил почти 170 мм клиренса. Днище, как это часто бывает у электромобилей, абсолютно плоское. В городе при таких вводных можно чувствовать себя уверенно, а вне твердого покрытия помните о переднем приводе.

Честный для лета запас хода, просторный салон Цена, жестковатая подвеска

Москвич 3е

Длина / ширина / высота / база 4410 / 1800 / 1660 / 2620 мм

4410 / 1800 / 1660 / 2620 мм Объем багажника 520-1050 л

520-1050 л Снаряженная / полная масса 1800 / 2175 кг

1800 / 2175 кг Двигатель электрический, синхронный, с постоянными магнитами; 142 кВт / 193 л.с.; 340 Н·м

электрический, синхронный, с постоянными магнитами; 142 кВт / 193 л.с.; 340 Н·м Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Запас хода 410 км

410 км Емкость аккумулятора 65,7 кВт·ч

65,7 кВт·ч Трансмиссия передний привод