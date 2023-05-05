Народный автомобиль за 500 тысяч рублей: каким он должен быть?

Идея создания национального проекта «Народный автомобиль» за 500 тысяч рублей, которую выдвинул лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, заинтересовала многих. Не мог пройти мимо этой темы и главный редактор журнала «За рулем».

Откуда взялась планка в 500 тысяч рублей? Каким должен быть современный «народный автомобиль»? Эти и другие вопросы Максим Кадаков задал непосредственно Сергею Миронову.

— Сергей Михайлович, почему именно сейчас у вас родилась идея «народного автомобиля»?

— Наверное, следует начать с того, что предложение о выпуске «Народного автомобиля» — реакция на плачевную ситуацию в отечественном автопроме и на нашем автомобильном рынке.

По итогам прошлого года новые автомобили подрожали на 24%, то есть вдвое превысили среднюю инфляцию. Хотя они и прежде стоили недешево. При этом цена на иномарки подскочила сразу на 40%. Неудивительно, что продажи новых авто рухнули более чем вполовину.

Как результат, ускорился процесс старения автопарка. По данным МВД, сейчас четверть легковых автомобилей эксплуатируются больше 15 лет. Это уже сейчас сказывается на подъеме аварийности, дальше проблемы будут только нарастать.

— А есть ли какие-либо признаки того, что в обозримом будущем машины станут дешевле?

— Есть ли сейчас предпосылки для позитивных перемен? Я их не вижу. Да, дефицит уходит в прошлое, отложенный спрос может оживить продажи. А что завтра? Ушли западные бренды с широкой модельной линейкой и достаточно доступными моделями вроде Рено Логан или Шкода Фабия. Их место заняли китайские производители с набором кроссоверов дороже двух миллионов.

Кстати, сами китайцы предпочитают более дешевые модели, в основном седаны гольф-класса, а лидером продаж в прошлом году в КНР стал совсем крошечный электромобильчик.

Те китайские модели, которые под нашими брендами начинают собирать в России – это опять же кроссоверы под два миллиона и больше.

И еще один немаловажный момент. Я посмотрел, что предлагает один из наших крупнейших автодилеров, и обнаружил лишь 5% машин с механической коробкой передач. Я понимаю, что многие предпочитают «ручке» автомат, но, согласитесь, пропорция совершенно ненормальная. Тем более, я что-то ничего не слышал про отечественные АКП.

Резюмирую. С рынка, по сути, исчезли машины гольф-класса, не говоря уже про компакт-кары. Не видно на горизонте появления таких «хитов», какими в свое время были Ford Focus или Hyundai Solaris. А в это время потребительская способность населения падает.

— Но ведь у нас есть Стратегия развития автопрома. Она не отвечает на все эти вопросы и вызовы?

— На днях на одном интернет-ресурсе прошло голосование на тему «Какую сумму вы сегодня готовы потратить на новый автомобиль, если возникнет острая потребность?». Выяснилось, что свыше 40% опрошенных готово купить новый автомобиль стоимостью до одного миллиона рублей, — то есть могут рассчитывать лишь на Ниву или Ладу Гранту. И что еще более тревожное – у трети участников опроса просто нет денег на покупку. Никакого автомобиля! Как говорится, без комментариев.

Что же в этой критической ситуации предлагает государство? У нас за последние пять лет действует уже третья (!) Стратегия развития отечественного автопрома. То есть не успевает завершиться действие одной Стратегии, как принимается другая. Последняя одобрена правительством в январе на срок до 2035 года, а значит ее авторы явно не собираются отчитываться об исполнении.

Но для нас сейчас важно другое. Все эти стратегии роднит одна принципиальная особенность – там ничего не сказано ни про доступность автомобилей, ни про их стоимость. Словно автопром и его проблемы существуют независимо от потребителя, сами по себе — в некоем безвоздушном пространстве. И это, по моему убеждению, главная причина того, что все эти стратегии остаются на бумаге.

Да, надо отдельно выделять и поддерживать перспективные технологии – электромобили, беспилотный транспорт, но автопром как отрасль, как крупносерийное производство может развиваться только на основе широкого спроса, и не в какой-то отдаленной перспективе, а здесь и сейчас.

— Именно поэтому появилась та самая предельная ценовая планка в 500 тысяч рублей?

— Цель программы «Народный автомобиль» как раз состоит в том, чтобы приземлить эти планы, конкретизировать задачи, сконцентрировать потенциал отрасли и поддержку государства на определенном направлении. Вместо набора правильных слов и абстрактных цифр давайте сделаем то, что можно потрогать руками и даже купить!

Я, как политик, вижу свою задачу именно в переориентации государственной стратегии в данном направлении. И это поможет стронуть с места проблемы, которые не решаются годами. Только массовый выпуск востребованной населением модели создаст экономические условия и для развития компонентной базы, и для двигателестроения, и для создания отечественных платформ.

Конечно, отправная точка — это цена. Понятно, что здесь любая цифра будет достаточно условна, но 500 тысяч рублей – это достижимый компромисс между реальными финансовыми возможностями населения и возможностями автопроизводителей – повторю, при условии активной поддержки государства.

Да, это потребует бюджетных вложений, координации усилий, времени. Но какая альтернатива? Ахать-охать и разводить руками? Ждать, что вернется 2021 год, или что добрые китайцы все за нас сделают? Или дальше сочинять концепции? Полагаю, это бесперспективное занятие.

— Каким должен быть народный автомобиль за 500 тысяч рублей?

— Как я отмечал, народный автомобиль должен обладать следующими основными характеристиками: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощность 100–120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, система курсовой устойчивости, навигация ЭРА-ГЛОНАСС.

Разумеется, это лишь некоторые ориентировочные параметры проекта «Народный автомобиль», их можно и нужно уточнять, дополнять и корректировать. Многие вопросы еще предстоит обсудить. И здесь мы рассчитываем на экспертизу широкого круга специалистов, в том числе журналистов ведущего отраслевого издания «За рулем». Полученные предложения и оценки будут использованы для подготовки обращения в правительство.

Нам предстоит большая и сложная работа, однако овчинка стоит выделки. В свое время фордовская «Жестяная Лиззи» изменила не только автопром, но и саму Америку. И хотя мы живем в другой стране и в другую эпоху, подобные прорывные проекты по-прежнему способны решать крупные государственные задачи.