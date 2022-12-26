Подготовлена новая стратегия развития автопрома РФ до 2035 года — журнал За рулем

Подготовлена новая стратегия развития автопрома РФ до 2035 года

В ней учтены изменения, произошедшие на рынке за этот год.

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Правительство России подготовило новую стратегию развития российской автомобильной промышленности.

Горизонт планирования — 2035 год.

Предстоит решить немало масштабных задач в отрасли, в том числе создать собственную компонентную базу.

«Нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он подчеркнул, что будут развиваться и новые перспективные направления. К примеру, при производстве электромобилей нужно будет в обязательном порядке учитывать потребность в зарядных станциях для них, а параллельно с этим — расширять использование в автотранспорте газомоторного топлива и водорода.

Стратегия может быть утверждена уже на ближайшем заседании кабмина.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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