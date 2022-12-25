Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало — журнал За рулем

Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Не все догадываются, что у козырьков от солнца есть суперспособность.

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Этой зимой погода меняется, как цены на запчасти, поэтому водители сталкиваются с неприятными сюрпризами. Что делать, чтобы верхняя часть лобового стекла не обмерзала? На этот случай у «За рулем» есть мощный лайфхак.

У некоторых автомобилей порой просто не хватает эффективности отопителя салона. Даже если настроить систему на максимальный обдув лобового стекла.

Итак, вот что нужно сделать.

1. Отогните противосолнечные козырьки, поставьте их вертикально.

Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

2. Дефлекторы обдува направьте навстречу козырькам. Теперь поток теплого воздуха поступает точно на лобовое стекло, и оно не будет обмерзать.

Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Фото: За рулем

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