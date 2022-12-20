Как комплексные решения для автопарков упрощают работу?

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В текущих реалиях нужно уметь эффективно управлять любым бизнесом. Автопарки — не исключение. Ведь и для них разработаны передовые решения.

Старая поговорка «время-деньги» банальна, но до сих пор актуальна. Как все успевать и экономить? Современные предприниматели в России вынуждены работать круглосуточно. А ведь часть забот можно с себя снять, воспользовавшись предложениями компании «Передовые Платежные Решения» и сделав управление автопарками проще и эффективнее. Если у вас есть хотя бы небольшой автопарк, вам наверняка понравится экосистема, созданная этой компанией. Ее главные составляющие — топливные карты и подписка на сервисы, упрощающие эксплуатацию автопарков.

П одписка на сервисы

Для удобства пользователей «Передовые Платежные Решения» рекомендуют оформить подписку на свои лучшие сервисы и с комфортом оплачивать топливо, ремонты и ТО, мойки и шиномонтаж, а также штрафы, автострахование и такси. В зависимости от потребностей заказчик может выбрать тарифы («Стандарт», «Оптима» и «Плюс»), позволяющие покупать топливо с хорошей скидкой, или же тарифы («Мастер» и «Профи»), благодаря которым можно экономить на сервисах. В зависимости от тарифа можно получать разные скидки на товары и услуги и отсрочку платежей до 30 дней.

Подписка позволяет сэкономить не только на топливе, но и на других товарах и услугах, оптимизировать бизнес-процессы, да и просто работать с большим комфортом.

Так что же входит в подписку?

Топливный вездеход

В СССР топливо профессиональным водителям отпускали по талонам. Сегодня их заменили топливные карты. Они удобны не только для водителей, но и для руководителей автопарков (в первую очередь): с ними легче контролировать расходы, а в некоторых случаях можно и сэкономить. Например, за счет скидок на топливо и возврата НДС, возможности исключить сомнительные платежи. Если автопарк крупный, это десятки тысяч рублей ежемесячно и сотни тысяч в год.

Одна из самых удобных топливных карт на российском рынке — «Вездеход Online» компании «Передовые Платежные Решения». Компания 20 лет на рынке и работает со всеми самыми крупными сетями АЗС. «Вездеход Online» действует на 17 000 заправок по всей России (80 регионов) и в странах ближнего зарубежья. Это АЗС сетей:

Роснефть

ЛУКОЙЛ

Газпромнефть

Башнефть

Татнефть

Также «Вездеход Online» принимают и на некоторых несетевых заправках. Это позволяет водителям свободнее планировать маршруты, не привязываясь к определенной сети заправок. И в зависимости от тарифа подписки получать скидку до 1 рубля с каждого литра.

Приложение для смартфонов «Мой ППР» позволяет найти ближайшую АЗС и заправить машину, не выходя из кабины.

Заправка через телефон

С помощью мобильного приложения «Мой ППР» можно искать ближайшие АЗС и заправляться, не выходя из машины. Данные по транзакции автоматически придут в личный кабинет. При необходимости оплатить топливо на кассе приложение создаст код, который нужно будет показать оператору. Если водитель заказывает больше топлива, чем помещается в бак, стоимость неиспользованных литров возвращается на счет.

В режиме «онлайн»

У «Передовых Платежных Решений» собственный процессинг топливных карт. Есть два варианта оформления: после заявки вы в течение дня получаете виртуальные карты (по ним идет оплата через приложение), также можно сделать заказ на пластиковые физические карты.

Если вы оформляете карту(-ы) до 31 декабря текущего года, не платите за обслуживание 3 месяца.

Личный кабинет позволяет дистанционно настраивать лимит для каждой карты, контролировать расходы, блокировать и разблокировать карты, заказывать новые. Техническая поддержка работает круглосуточно без выходных. Документооборот осуществляется в электронном виде.

А если вернуться к теме экономии, калькулятор на сайте «Передовых Платежных Решений» позволяет сделать расчет именно для вашего автопарка.

Автомойки и шиномонтаж

То же приложение «Мой ППР» позволяет найти автомойку (1000 точек обслуживания по всей России), получить до 10% скидки на мойку и возврат 20% НДС. Также можно находить и оплачивать парковки и услуги шиномонтажных мастерских. Есть у «Передовых Платежных Решений» предложения по покупке шин и дисков по оптовым ценам.

Авторемонт и техобслуживание

Для ремонта есть соответствующий сервис — «Ремонт и ТО». В личном кабинете водитель указывает тип работ, модель машины и локацию. Сервис подбирает предложения от 290 мастерских, показывает их рейтинг и цены. Также можно заказать запасные части (оригинальные или аналоги) и оплатить их с единого счета.

Мониторинг штрафов

Россия лидирует по числу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Чтобы не пропустить штраф и оплатить его с 50%-ной «скидкой», можно подключить сервис «Мониторинг и оплата штрафов ГИБДД» для каждой машины в автопарке. При необходимости настраивается автоплатеж.

Страхование

Тарифы на ОСАГО и каско могут отличаться в 1,2–1,5 раза в зависимости от страховой компании. Компания «Передовые Платежные Решения» подберет самые выгодные предложения и после согласования выпустит полис с помощью приложения «Мой ППР».

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Топливные карты и подписка на сервисы — удобный, современный и универсальный инструмент управления бизнесом. У «Передовых Платежных Решений» больше 65 000 компаний — клиентов по всей России и СНГ, занятых во всех секторах экономики. Но в первую очередь такой продукт востребован среди грузоперевозчиков, автопарков, лизинговых компаний и других владельцев бизнеса на транспортном рынке.

Чтобы понять, какой вариант экономии подходит вашему автопарку, оформите подписку на один месяц и бесплатно пользуйтесь всеми преимуществами сервисов ППР.

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