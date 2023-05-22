Новая российская марка: представлен первый автомобиль. Интересный!
Над электромобилем Атом работает акционерное общество «Кама» – это проект главы КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна.
Сборка первого полнофункционального электромобиля намечена на конец 2024 года, а серийное производство хотят начать в 2025 году.
Выглядит симпатично
За последние годы мы видели много мертворожденных проектов. Из последних – электромобиль Zetta размером со Smart. А разве можно забыть распиаренный ё-мобиль? А спорткары Маруся, которые практически начали продавать?
Но проект Атом, похоже, не из этой серии.
Во‑первых, симпатична сама машина. Я посмотрел, пощупал и даже посидел в ней. Хорошенькая!
Дизайн разрабатывали совместно с туринским кузовным ателье Torino Design, которое не имеет больших заслуг, но уже успело поработать с крупными европейскими производителями, включая КАМАЗ.
Длина машины – 3995 мм. Она чуть выше (1615 мм), чем обычные легковушки, но именно чуть – это не компактвэн и не кроссовер.
Пол салона абсолютно ровный. Под ним – тяговая батарея, запаса электричества должно хватить на 500 км. Разгон 0–100 км/ч – за 7 секунд.
Что интересного?
Главная отличительная особенность кузова – распашные двери без центральной стойки. Распахиваешь двери, словно ворота – и видишь полностью весь салон. Бомба!
А как же безопасность? Необходимую защиту при боковом ударе должны обеспечить сами двери. Они, кстати, алюминиевые. А ремни безопасности крепятся на сиденьях, как делают на некоторых кабриолетах.
Еще из интересного – выдвижные ручки дверей. По последней моде.
Капот и дверь багажника – из композитных материалов. Проще говоря, пластиковые.
Салон – царство минимализма. На передней панели – ни одной кнопки. Небольшой дисплей встроен в руль. Насколько удобно смотреть в этот дисплей, когда нужно отрегулировать температуру в салоне – отдельный вопрос. Говорят, поколению Z будет удобно. Как насчет других поколений – не знаю.
А между рулем и колесами нет жесткой связи. То есть, нет рулевой колонки. Всё управление – по проводам.
Гаджет на колесах
Как вы поняли, машина с претензией. Разработчики хотят превратить ее в гаджет на колесах. Даже ключа зажигания нет – открывать машину нужно со смартфона.
Заводское программное обеспечение позволит легко подключать машины к сервису каршеринга – не нужно докупать софт и блоки управления. И если сейчас на подключение ста новых машин уходит месяц работы, то сто Атомов можно будет подключить за 10 минут.
Смело!
Пока готовы лишь несколько ходовых прототипов, у которых и батарея другая (китайская), и электродвигатель временный. Поэтому впереди еще много работы. Не выбрана даже производственная площадка. То ли это будет новый завод, то ли одно из простаивающих предприятий, что вероятнее всего.
В перспективе хотят ежегодно делать по 75 тысяч машин и даже больше. Реально ли продавать ежегодно по 75 тысяч таких электричек в год? От цены зависит. А ее нет.
По моим прикидкам, такая машина в ценах сегодняшнего дня не может стоить дешевле 2 млн рублей. А то и дороже. Поэтому продавать в больших количествах – не менее амбициозная задача, чем собственно запуск производства Атомов.
Конечно, это электромобили для города. Или как вторая машина в семье. И наверняка можно надеяться на некие государственные преференции, чтобы цена уложилась хотя бы в 2 млн рублей. Хотя хочется, конечно, подешевле.
Фото: Александр Щербак/ТАСС и «За рулем»
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