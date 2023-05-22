Новая российская марка: представлен первый автомобиль. Интересный!

Какое будущее у отечественного Атома, выяснил главный редактор «За рулем».

Над электромобилем Атом работает акционерное общество «Кама» – это проект главы КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна.

Сборка первого полнофункционального электромобиля намечена на конец 2024 года, а серийное производство хотят начать в 2025 году.

Выглядит симпатично

За последние годы мы видели много мертворожденных проектов. Из последних – электромобиль Zetta размером со Smart. А разве можно забыть распиаренный ё-мобиль? А спорткары Маруся, которые практически начали продавать?

Но проект Атом, похоже, не из этой серии.

Во‑первых, симпатична сама машина. Я посмотрел, пощупал и даже посидел в ней. Хорошенькая!

Дизайн разрабатывали совместно с туринским кузовным ателье Torino Design, которое не имеет больших заслуг, но уже успело поработать с крупными европейскими производителями, включая КАМАЗ.

Длина машины – 3995 мм. Она чуть выше (1615 мм), чем обычные легковушки, но именно чуть – это не компактвэн и не кроссовер.

Пол салона абсолютно ровный. Под ним – тяговая батарея, запаса электричества должно хватить на 500 км. Разгон 0–100 км/ч – за 7 секунд.

Основной привод – задний. Но прорабатывают и полноприводный вариант – с двумя электромоторами.

Что интересного?

Главная отличительная особенность кузова – распашные двери без центральной стойки. Распахиваешь двери, словно ворота – и видишь полностью весь салон. Бомба!

А как же безопасность? Необходимую защиту при боковом ударе должны обеспечить сами двери. Они, кстати, алюминиевые. А ремни безопасности крепятся на сиденьях, как делают на некоторых кабриолетах.

Еще из интересного – выдвижные ручки дверей. По последней моде.

Капот и дверь багажника – из композитных материалов. Проще говоря, пластиковые.

Салон – царство минимализма. На передней панели – ни одной кнопки. Небольшой дисплей встроен в руль. Насколько удобно смотреть в этот дисплей, когда нужно отрегулировать температуру в салоне – отдельный вопрос. Говорят, поколению Z будет удобно. Как насчет других поколений – не знаю.

А между рулем и колесами нет жесткой связи. То есть, нет рулевой колонки. Всё управление – по проводам.

Гаджет на колесах

Как вы поняли, машина с претензией. Разработчики хотят превратить ее в гаджет на колесах. Даже ключа зажигания нет – открывать машину нужно со смартфона.

Заводское программное обеспечение позволит легко подключать машины к сервису каршеринга – не нужно докупать софт и блоки управления. И если сейчас на подключение ста новых машин уходит месяц работы, то сто Атомов можно будет подключить за 10 минут.

Электромобиль Атом имеет все шансы стать массовым.

Смело!

Пока готовы лишь несколько ходовых прототипов, у которых и батарея другая (китайская), и электродвигатель временный. Поэтому впереди еще много работы. Не выбрана даже производственная площадка. То ли это будет новый завод, то ли одно из простаивающих предприятий, что вероятнее всего.

В перспективе хотят ежегодно делать по 75 тысяч машин и даже больше. Реально ли продавать ежегодно по 75 тысяч таких электричек в год? От цены зависит. А ее нет.

По моим прикидкам, такая машина в ценах сегодняшнего дня не может стоить дешевле 2 млн рублей. А то и дороже. Поэтому продавать в больших количествах – не менее амбициозная задача, чем собственно запуск производства Атомов.

Конечно, это электромобили для города. Или как вторая машина в семье. И наверняка можно надеяться на некие государственные преференции, чтобы цена уложилась хотя бы в 2 млн рублей. Хотя хочется, конечно, подешевле.

О технологиях Атома читайте тут.

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Фото: Александр Щербак/ТАСС и «За рулем»