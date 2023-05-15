Российский автомобиль Атом: полное видео о проекте

Все о «зашитых» в машине технологиях, о сроках выхода и о самих разработчиках…

Отечественный бренд Атом представил прототип электромобиля собственной разработки 11 мая. Одновременно с этим на официальном Youtube-канале появилось большое обзорное видео, посвященное перспективной машине.

Об электромобиле рассказывают СЕО проекта Игорь Поваразднюк, исполнительный директор бренда Харальд Грюбель, а также директор по IT-продуктам Дмитрий Агеев.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме всего прочего, мы разрабатываем для Атома очень быструю зарядку: 400 км за 5 минут при полной дальности хода в 500 км. И еще - мы находимся в России, поэтому учитываем российский климат. Это очень важно» - говорит Харальд Грюбель.

Игорь Поваразднюк отметил, что два года назад проект Атом был запущен по трем причинам: новое поколение людей и их образ жизни, особенности новой городской мобильности (каршеринг, доставка, такси и прочие цифровые сервисы), а также сами по себе новые технологии - гаджеты, метавселенные, дополненная реальность, нейросети.

Напомни, Атом должен стать серийным автомобилем в 2025 году. Место производства новой модели пока не определено.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: АТОМ