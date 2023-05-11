Российский автомобиль Атом: первые подробности и фото

11 мая отечественный бренд Атом представил одноименный прототип электромобиля собственной разработки и первую версию собственной операционной системы и маркетплейса Atomverse.

Сегодня нам показали функциональный образец электрокара. Первый серийный Атом выйдет из сборочного цеха в конце 2024 года, а массовые продажи модели начнутся ближе к лету 2025 года.

Атом станет первым электромобилем, созданным с нуля в России.

Характеристики

У автомобиля неплохие данные — разгон до «сотни» за 7 секунд, запас хода на одной зарядке - до 500 км (в зависимости от версии). Первые электромобили будут заднеприводными, но в планах есть и вариант 4x4.

Габариты новинки: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм. Эти размеры обеспечат электрокару хорошую маневренность в городе и удобство парковки. При таких размерах заявленный уровень комфорта пассажиров — С/D-класс.

В разработке ключевых компонентов: аккумуляторной батареи и электропривода – партнерами Атома выступили предприятия Госкорпорации «Росатом». Все компоненты электрокара адаптированы к холодному климату. В основе батареи — современные литий-ионные ячейки с высокой плотностью энергии.

Дизайн

Над обликом электромобиля совместно с Атомом трудилось итальянское дизайн-бюро. Стояла задача создать «не вычурную красоту», а удобный в использовании и функциональный автомобиль с прицелом на будущее. Например, руль штурвальной формы со встроенным дисплеем — важная отсылка к беспилотному транспорту.

Атом намеренно уходит от стандартного расположения и стандартного количества дисплеев, делая ставку на единый центр управления на руле и на интерфейс дополненной реальности на ветровом стекле.

Особенность проекта

Компания создает собственные и ПО, и автомобильную платформу. Разработкой автомобиля руководит известный автомобильный специалист Харальд Грюбель, ранее развивавший проекты в Volkswagen, Mercedes-Benz и АВТОВАЗе.

Сколько будет стоить?

Пока на этот вопрос создатели дают уклончивый ответ: Атом – технологичный массовый электромобиль для города. С одной стороны, он должен быть доступным, а с другой — предлагать высокий уровень комфорта и безопасности. Этим и будет определяться цена Атома. По прикидкам «За рулем», меньше 2 миллионов рублей такой автомобиль стоить никак не может.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Думаю, это самый реалистичный проект из всех автомобильных стартапов последних лет. Сейчас решается вопрос, где будут выпускать электромобиль. Будет ли это новый завод или одно из простаивающих сейчас производств, которое можно адаптировать, пока неясно. Одновременно будут строить лаборатории, где планируется проводить тестирование, в том числе батарей. Осуществить всё это к 2025 году – тяжелая и амбициозная задача. Но в целом мне этот проект симпатичен: и машина приятная, и решения, заложенные в ней, довольно интересные. И Росатом с ними работает, что тоже важно и говорит о серьезности проекта. Вот с КаМАЗом, уверяют разработчики, нет ничего общего. Это два отдельных проекта (КАМАЗ создает свой электромобиль «Кама-2». — Прим. ред.).



Атом определенно «заточен» на каршеринг. Самой сильной его стороной будет софт и IT-решения, которые позволят все быстро подключать: таксопарк, каршеринг и т.д. 100 машин можно будет легко подключить за 5 минут. Весь это soft наш, отечественный.

Собираются делать 200 тысяч машин в год. Только расчетная цена пока неясна, а от этого зависит успех проекта. Есть ощущение, что такая машина не может быть дешевой. Но если цена будет приближаться к 2 млн руб., продать 200 тысяч таких машин – задача не из простых.

Электромобиль Атом можно будет увидеть на Международном экономическом форуме KazanForum 2023, который пройдет в Татарстане с 18 по 19 мая 2023 года.

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Фото: Атом и Максим Кадаков