Стоимость самой простой городской версии будет начинаться от 550 тысяч рублей.

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Базовая версия российского электрокара Zetta оценена в 550 тысяч рублей, сообщил ТАСС генеральный директор ООО «Zetta» Денис Щуровский. Он пояснил, что эта версия при 10 кВт.ч в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. И это хорошие характеристики, потому что китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км.

Щуровский пояснил, что была поставлена цель создать электромобиль, который по цене и эффективности мог бы конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который уже в базовой версии можно было бы использовать для города — всего этого удалось достичь.

Зетту можно заряжать от розетки 220–380 Вт или трансформатора. Компания подписала с компанией «Россети» соглашение о расстановке зарядных станций после запуска проекта. Начнут с Самарской области, потом опыт распространят и на другие города. При правильной расстановке заправок, например для Самары и Тольятти, будет достаточно 3–4 заправок.

Выпускать российский электромобиль планируют в Тольятти — уже началась опытно-промышленная сборка. В процессе разработки понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей, и сейчас экспертный совет Фонда развития промышленности рассматривает этот вопрос. Если решение будет положительным, компании потребуется 3–4 месяца на запуск производства.

Фото: Zetta