Производство электрокара должно начаться до конца марта 2020 года, после чего машина поступит в продажу.

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В скором времени начнется производство и продажа нового отечественного автомобиля Zetta. Патентные изображения электрокара появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Разработчики остановились на более современном и где-то даже брутальном дизайне автомобиля. Его отличают узкие фары, соединенные полосой, большой «воздухозаборник», в котором электромобиль, в принципе, не нуждается, ложный рельеф боковых панелей и высокая изгибающаяся линия окон. Машина имеет пластиковый обвес, противотуманные фары, литые диски и один стеклоочиститель лобового стекла.

В салоне видны четыре кресла. Сложно сказать, насколько просторным окажется задний ряд, но учитывая, что электрокары лишены ряда традиционных для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания узлов (например, бензобака, двигателя, коробки передач), внутри Зетты должно остаться достаточно места для четверых.

В основе машины лежит рама, которая обшита легкими панелями из прочных композитных материалов. На нее устанавливается китайская батарея (остальные компоненты — отечественного производства) и электрические асинхронные мотор-колеса с индивидуальными контроллерами, которые отличаются высокой эффективностью (их КПД на 30–40% выше, чем у других электродвигателей, благодаря отсутствию в конструкции постоянных магнитов). В базе ведущих колес два — задние, мощностью по 20 л.с. Самая простая батарея позволит проезжать на одной зарядке до 120 км, чего вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. В более дорогих версиях будут предлагаться аккумуляторы повышенной емкости, а пробег увеличится до 500 и более км.

Планируется выпускать до 15 тыс. автомобилей Zetta в год, а в 2020 году будет собрано 2000 экземпляров. Цена новинки, по предварительным подсчетам производителя, должна составить от 450 тыс. рублей.

В России разработан уникальный электродвигатель с невероятными характеристиками, дальнейшая судьба которого непонятна.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности