В России создан уникальный двигатель для автомобилей

Новая разработка отличается низкой стоимостью и повышенной экономичностью.

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Российские специалисты компании «Электротранспортные технологии» разработали новый электродвигатель, среди преимуществ которого невысокая цена и малый расход энергии. В планах компании — производство собственных беспилотных грузовиков, оснащенных этими моторами.

В основе разработки лежит обычная медная катушка, а не дорогостоящие постоянные магниты. Поэтому стоимость двигателя составляет не 300 тыс. рублей, как, например, у китайских аналогов, а всего 80 тысяч.

Увеличенная дальность хода достигается за счет более высокого КПД нового электромотора. Постоянные магниты, которых в нем нет, смещаясь относительно проводника, создают обратнонаправленную силу, которая съедает часть мощности, а при перегреве магнит вовсе теряет свои свойства. Из-за отсутствия этих проблем новый двигатель способен проехать на 15% больше, чем его магнитные конкуренты.

«Наш мотор, образно говоря, состоит из железа, меди и математики. Мы создаем магнитное поле с помощью медной катушки, через которую проходит ток. И поэтому можем спокойно им управлять: увеличивать для большей мощности и уменьшать для скоростного разгона авто без снижения КПД. По нашим расчетам, на российском моторе машина проедет примерно на 15% дольше», — рассказал «Известиям» технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.

Автомобильная отрасль стремительно приближается к эре электромобилей, и подобные разработки уже совсем скоро будут не просто востребованы, а безальтернативны. Помимо КПД электромоторов существует еще одна проблема, без решения которой прорыв невозможен — это недорогие и безопасные аккумуляторы. Сегодня в электромобилях и машинах с гибридными силовыми установками используются литий-ионные батареи. Они отличаются высокой ценой, большой массой, высокой стоимостью из-за применяемых в них дорогих металлов и небольшим сроком службы (до 10 лет), в течение которого емкость батарей постепенно снижается.

Несмотря на то что стоимость литий-ионных аккумуляторов стала снижаться и сегодня цена одного киловатт-часа их емкости составляет 250–300 долларов (15 847 — 19 016 рублей), они не станут панацеей и не позволят сделать электромобили доступными. Прорыв может произойти с популяризацией графеновых аккумуляторов, сделанных из одного из самых дешевых в мире материалов. Например, разработанная совместно компаниями Graphenano и Grabat Energy аккумуляторная батарея заряжается за 8 минут, обеспечивая электромобилю запас хода 1000 км. Стоимость же такого аккумулятора на 77% ниже литий-ионных аналогов — 70–80 долларов (4437—5071 руб.) за 1 кВт/ч.

В России также разработан и готовится к продажам новый легковой электромобиль Zetta, стоимость которого составит от 450 тыс. рублей. Половина цены — плата за литий-ионный аккумулятор.

При исследовании запаса хода современных электромобилей выяснилось, что хваленые машины Tesla по этому показателю далеко не самые лучшие — они не вошли в тройку лидеров.

Фото: facebook.com/ivrobus/