Определен реальный запас хода электромобилей. Tesla нет в тройке

С ростом спроса на электрические автомобили в Европе покупателей все больше заботит, сколько они реально, а не на бумаге могут пройти между двумя зярядками.

Специалисты издания What Car? проверили запас хода без подзарядки у популярных моделей и выяснили, кто из них сможет проехать дальше. Делали они это по самостоятельно разработанной методике, не доверяя данным производителей. Электромобили проверили на реальном отрезке дороги.

Результаты топовой пятерки

На первом месте расположился кореец Hyundai Kona Electric с батареей емкостью 64 кВт*ч (приблизительная мощность 201 л.с). На одной зарядке автомобиль проехал 417 км (259 миль).



На втором месте британец Jaguar I—Pace с батареей емкостью 90 кВт*ч, его запас хода составил 407 км (253 мили), I-Pace одержал победу в аналогичном тесте в 2018 году. Плюс этого автомобиля в том, что у него есть функция экспресс-зарядки и до 80% энергии он может получить всего за 46 минут.

Запас хода Kia e-Niro (емкость батареи 64 кВт*ч) составляет те же 407 километров (253 мили), поэтому он делит второе место с Jaguar I—Pace. Автомобиль шустрый, хорошо управляется и довольно просторный для пяти взрослых.



Tesla Мodel X 100D (емкость батареи 100 кВт*ч) занял четвертое место — его реальный диапазон хода 375 км (233 мили). Эксперты отмечают, что модель Тесла X была первым престижным электрическим внедорожником и конкурентом Audi Q7.

И замыкает пятерку лидеров снова Tesla — Model S (емкость батареи 75 кВт*ч), пробег которой на одной зарядке составляет 328 км (204 мили). Модель S появилась в 2014 году и изменила имидж электромобилей. Это роскошный и просторный для пяти взрослых автомобиль с достаточным запасом хода. Его можно заряжать дома в среднем за 11 часов, при этом устройства быстрой зарядки способны заполнить батареи Tesla Model S электричеством на 80% всего за полчаса.

С 1 июля 2019 года с целью предотвращения несчастных случаев все новые электрические и гибридные автомобили в ЕС обязаны издавать звук во время движения.

Есть ли смысл заряжаться не полностью, чтобы сэкономить время — об этом вы узнаете в нашем материале.

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