Электромобили в ЕС обяжут пошуметь

С 1 июля 2019 года все новые электрические и гибридные автомобили в ЕС должны будут издавать звук. Это должно способствовать предотвращению несчастных случаев.

Материалы по теме Зарядить до полного или процентов на 80 — что выгоднее?

Если вы катаетесь на велосипеде или прогуливаетесь, и сзади приближается двухтонный механизм, вы имеете право об этом знать. Проблема состоит в том, что многие электромобили, а также гибриды на низких скоростях движутся почти бесшумно, поэтому велосипедисты, пешеходы и слабовидящие могут не заметить их приближения.

Чтобы сделать дороги более безопасными — особенно узкие городские улочки, учитывая, что продажи электромобилей продолжают расти, Европейский союз (ЕС) требует, чтобы с 1 июля 2019 года новые модели электромобилей издавали шум при движении со скоростью до 20 км/ч.

Закон ЕС об акустической системе оповещения транспортных средств предусматривает, что звук этот должен быть не менее 56 децибел, причем нарастать или убывать в зависимости от того, ускоряется или замедляется транспортное средство. Хотя 56 децибел это не очень громко, некоторые сравнивают этот уровень с урчанием кондиционера или холодильника, в то время как обычный двигатель внутреннего сгорания выдает 75 децибел, этого должно быть достаточно, чтобы предупредить велосипедистов и пешеходов о приближении электрокара.

Некоторые электромобили, например, Nissan Leaf, уже оснащены необходимым звуком, хотя у водителей есть возможность его отключить. Новый закон ЕС запрещает автопроизводителям ставить в автомобиль такой выключатель, то есть звук должен быть постоянным.

Интересно, что в законе ничего не говорится о том, какой именно звук должен быть применяться. Такая свобода выбора открывает возможность производителям создавать свои собственные уникальные шумы. Например, Citroën для электромобиля Ami One создал звук, который компания называет «органической музыкой, смешивающей мужские и женские голоса», которая меняется в зависимости от скорости автомобиля. Проблема этой идеи в том, что пешеход может подумать, что позади него хор, а не машина.

Аналогичный закон принят в в США. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) требует, чтобы все электрические и гибридные транспортные средства издавали звук при движении со скоростью до 30 км/ч. Первоначальный план состоял в том, чтобы закон вступил в силу к концу этого года, но его перенесли на сентябрь 2020 года.

В Германии действует первый электрический автобан. Для грузовиков!

Говорят, спрос на электромобили скоро вырастет, стоит ли этому верить



Фото: Kay Nietfeld/ТАСС