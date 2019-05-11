Открылся первый электрический автобан. Для грузовиков!

По нему курсируют гибридные грузовики и подпитываются, как троллейбусы, — от линий электропередачи.

Первый электрический автобан (eHighway) под названием Elisa открыли 7 мая на участке A5 недалеко от Франкфурта. Гибридные грузовики с пантографом (токоприемником), как поезда, стыкуются с воздушной линией и заряжают свои аккумуляторы. То есть грузовые автомобили заряжаются в движении, что можно сравнить с двумя вариантами зарядки смартфона или телефона: в выключенном состоянии или во включенном. Во втором случае можно не просто заряжать, но и сразу пользоваться.

Идея питания грузовиков от проводов продвигалась фирмой Сименс достаточно давно, но ранее речь шла о движении на электротяге под проводами с переходом на дизель при уходе от контактной сети. Теперь же в машины добавили аккумуляторы, что позволяет не использовать дизельный мотор достаточно долго.

Проект Elisa пока тестовый, он собирает данные для развития системы в Германии. На строительство конструкции подвесных электросетей на 5 км трассы А5 правительство Германии выделило 14,6 млн евро. Испытания электроавтобана продлятся до конца 2022 года.

В будущем планируется построить подвесные линии электропередачи еще на двух отрезках автобанов — в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.

В России чисто электрические автомобили с некоторых пор стала использовать «Почта России».

Вслед за компаниями Volvo и Hyundai беспилотный электрогрузовик представил американский автопроизводитель Ford.

Фото: DPA