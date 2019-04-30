«Почта России» пересела на электрокары. Кое-где

Это пока только в столице и только для экспресс-доставки EMS.

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Руководитель московского подразделения «Почты России» Дмитрий Адушев сам протестировал один из почтовых маршрутов и убедился, что автомобильчики компактные и маневренные, что особенно важно в условиях перегруженного автомобилями мегаполиса.

Ну и об экологичности этого вида транспорта в «Почте России» тоже думают не в последнюю очередь и радуются, что автопарк пополнила современная и нечадящая техника, а именно электрокары Mitsubishi i-MiEV.

«Нам небезразлично, каким воздухом мы дышим, какова экологическая обстановка в столице. Важно, что сегодня нет особых проблем и с обслуживанием электромобилей», — передает слова руководителя АГН «Москва».

Сейчас в столице доступны 33 зарядных станции для электротранспорта, что позволяет без опасений использовать в работе современные машины.

Почтовые автомобильчики раскрашены в традиционные цвета «Почты России», имеют три режима движения, кондиционер и отопитель.

Электромобили получают все большее распространение. Недавно выяснилось, что Ford, который терпит в Европе колоссальные убытки, тем не менее планирует построить автомобиль на платформе компании Rivian и уже инвестировал в стартап 500 млн долларов.

Аналитики предрекают, что спрос на электрический транспорт скоро вырастет, в том числе и в России. Подробнее об этом читайте тут.







Фото: АГН «Москва»