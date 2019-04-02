К 2022 году эксплуатация электрокаров будет стоить не дороже обычных машин.

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Уже в 2019–2022 годах в Европе сравняется стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания. Причем в сегменте кроссоверов это может произойти уже в 2019 году, а в сегменте «гольф-класса» — уже в 2022 году. Правда, этот расчет не включает стоимость покупки автомобиля. В России это также произойдет в ближайшие годы, но лишь с условием, если государство поддержит развитие зарядных станций.

Сейчас спрос на электрокары на российском рынке невысокий, и сегмент нуждается в господдержке, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование The Boston Consulting Group (BCG). Если же инфраструктура для электромобилей будет развиваться, то разница во владении электрокарами и обычными авто уйдет быстрее.

Сегодня в мире более 320 тыс. стандартных зарядных станций и 120 тыс. станций быстрой зарядки. Больше других е-АЗС обеспечены Нидерланды — 0,27 станции на один электромобиль, далее следуют Германия — 0,22, Китай — 0,17 и Япония — 0,14 (при среднем значении по миру — 0,14).

В России на 2,5 тыс. электромобилей приходится около 170 зарядных станций, то есть на один электромобиль приходится 0,068 станции, это крайне низкий показатель.

В среднем одна станция электроподзарядки окупается за 7,5 года. Зарядная инфраструктура во многих странах субсидируется государством, при этом автоконцерны также стараются инвестировать собственные средства в развитие зарядных станций, так как от этого в значительной степени зависит спрос на их продукцию.

Господдержка в этой сфере по сути формирует спрос. В России, например, есть льготы для владельцев электрокаров. Так, в Москве их разрешено парковать бесплатно, в Санкт-Петербурге они освобождены от уплаты транспортного налога.

В нашей стране самыми распространенными моделями электромобилей являются Nissan Leaf, Tesla Model X и Model S, Jaguar I-Pace, Renault Twizy и Tesla Model 3. Специалисты также полагают, что локализация технологий в РФ не поможет распространению электромобилей на рынке, как это происходит с бензиновыми и дизельными автомобилями. Тут обратная зависимость — спрос на электромобили влияет на создание производственных мощностей в конкретном регионе.