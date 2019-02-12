Как производители электромобилей обманывают покупателей. Доказано опытами!

На бумаге запас хода новых моделей электромобилей кажется все более впечатляющим. Но на деле он сильно зависит от перепада температур.

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Как экстремальные температуры влияют на производительность аккумуляторов электрокаров, выяснила американская ассоциация автомобилистов (ААА). Так, запас хода электромобиля сократился на 41%, когда столбик термометра опустился до 20° F (-7 градусов Цельсия) при включенном отоплении салона и системе обогрева АКБ. Это означает, что даже при умерено низкой температуре заряжать электрические транспортные средства потребуется гораздо чаще, что, соответственно, повышает эксплуатационные расходы для пользователей.

Очередной раз встает вопрос, так ли уж привлекательны автомобили в странах с суровым климатом? Исследователи AAA отмечают, что пока водители испытывают ограничения, связанные с запасом хода, их трудно убедить в преимуществах электротранспорта для личного владения.

Исследование AAA также показало, что при температуре окружающего воздуха в 95° F (35 градусов Цельсия) и при включенной системе кондиционирования воздуха запас хода электрокара сокращается на 17%. Не так сильно, как в первом случае, но все же.

В холодную погоду электромобили используют запасенную в батареях энергию для нагрева аккумуляторной охлаждающей жидкости, а также для обогрева салона. Максимальный расход происходит в первые минуты движения, после чего энергия батарей расходуется только на поддержание комфортной температуры. В этой связи AAA рекомендует владельцам электромобилей нагревать или охлаждать салоны в то время, когда автомобиль подключен к зарядному устройству.

Исследование показывает, что электромобили лучше всего подходят для стран с умеренным климатом, без резких перепадов температуры. Хотя автопроизводители постоянно совершенствуют характеристики электрокаров, увеличивая дальность хода на одной зарядке, пока существенных результатов достичь не удалось, а в то же время будущие владельцы должны знать о минусах техники на электрической тяге.

Все чаще автопроизводители объединяются для решения сложных задач будущего. И касаются, они, прежде всего, разработки электрокаров и автономных транспортных средств.

Президент Беларуси поручил чиновникам сделать упор на разработку собственных электромобилей, чтобы не отставать от мировых тенденций. В стране скоро начнет работу атомная электростанция, электричества будет в избытке, и это должно стать дополнительным стимулом для развития электротранспорта.

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