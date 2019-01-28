Лукашенко нужно больше электромобилей: в стране слишком много электричества!

На встрече с научными работниками президент соседней страны предложил расширять сферу использования электроэнергии. Что касается электромобилей, то равняться он предложил ни много ни мало на «Теслу».

Скоро в стране электроэнергии будет избыток, пообещал президент, начнет работу атомная электростанция, а также будут модернизированы уже существующие энергетические мощности. Поэтому он предложил активнее использовать электричество во всех сферах. Дизельные и бензиновые машины нужно заменить на электрические, а перед академией наук поставлена задача — создать отечественные аналоги — от электровелосипедов и машин до тракторов и грузовиков на электрической тяге. Чтобы было свое, белорусское.

Председатель президиума НАН Белоруссии Владимир Гусаков доложил, что разрабатывается целая линейка электротранспорта: велосипед, скутер, мотоцикл, электромобиль, электроминивэн, электрические коммунальные машины и грузовик. По его заверению, отечественные ученые даже создали батарею-накопитель для электротехники совершенно на иной основе — графеновой, а не литиевой. Литий очень дорогой, сырье есть только в Китае, а графена в стране производится достаточно. Графеновые батареи-накопители уже испытывают на электромобилях и электровелосипедах.

Александр Лукашенко обратил внимание ученых, чтобы они двигались вперед, а не пытались изобрести велосипед. А в качестве образца предложил рассматривать Теслу.

«Электрические автомобили — уже не будущее, а настоящее всей планеты. И нам тут отставать ни в коем случае нельзя», — резюмировал глава республики.

Не так давно Национальная академия наук нашего западного соседа отчиталась о практически завершенных работах по созданию первого в стране электромобиля. И по всей вероятности, за его основу взят российский ё-мобиль, который с такой помпой разрабатывали в России, но которому так и не суждено было стать серийной машиной.

Ранее Лукашенко признавался, что тестирует все лично — тракторы, автомобили, грузовики, электрокар Tesla. Последний даже сначала смутил его своей стремительностью, но это укрепило его планы создать свой собственный белорусский электрокар.

Фото: EPA/TASS

Видео: YouTube/«Белта»