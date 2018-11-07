Помните ё-мобиль? Он воскреснет в Белоруссии

Национальная академия наук нашего западного соседа отчиталась о практически завершенных работах по созданию первого в стране электромобиля.

Свою первую разработку академия демонстрировала Лукашенко еще в прошлом году. Тогда электрической силовой установкой оснастили китайский седан Geely SC7, запас хода машины не превышал 150 километров от одной зарядки.

Президент Белоруссии оценил усилия Национальной академии наук (НАН), но заявил, что «не нужно пихать батареи в багажник», необходимо заниматься разработкой и производством собственных батарей и суперконденсаторов, для того чтобы не «тащиться позади прогресса».

И вот, председатель президиума НАН Владимир Гусаков заявил, что первый белорусский электромобиль практически готов. Одновременно, по его словам, заканчивается разработка суперконденсатора в качестве накопителя энергии. Партнером НАН выступает местная компания «Кейджи Импэкс».

Последняя принадлежит Андрею Гинзбургу. Ранее он возглавлял компанию, которая планировала начать в России производство ё-мобилей, в том числе и с полностью электрической силовой установкой. Позднее Михаил Прохоров и группа ОНЭКСИМ, финансировавшие проект, отказались от его реализации. В ОНЭКСИМ тогда заявили, что продали за символическую плату все наработки по ё-мобилю ФГУП НАМИ.

Но по данным «За рулем», права на часть разработок и патентов, включая наработки на суперконденсаторы, остались у Гинзбурга, которого и привлекли к реализации проекта по созданию белорусского электромобиля.

Каким будет белорусский электромобиль, неизвестно: НАН и «Кейджи Импэкс» пока работают над вторым опытным образцом машины. Но в прошлом году Александр Лукашенко потребовал создания доступной машины, причем в нескольких вариантах, как для города, так и для села.

Фото: «Кейджи Импэкс»