Ford инвестировал полмиллиарда в конкурента Tesla

Ford не только инвестирует 500 млн долларов в стартап Rivian, но также внедрил одного из своих топ-менеджеров Джо Хинрикса в состав совета директоров компании.
Совместно разработанное с компанией Rivian транспортное средство дополнит линейку электрокаров, которую готовит Ford. Компания планирует инвестировать в электромобильность 11 млрд долларов до 2022 года. Это, в частности, электрический пикап F-150 и кроссовер в стиле спорткара Mustang.
Для чего тогда нужен Rivian? Таким образом автопроизводитель собирается обогатиться новым опытом (в смысле получить доступ к новым технологиям), и генеральный директор Ford Джим Хакетт даже заявил, что был впечатлен чистым и незамутненным подходом стартапа к развитию электромобильности. В то же время и Rivian может извлечь выгоду из промышленного опыта и ресурсов Ford.
Компания Rivian уже разработала самостоятельно два электрокара: пятиместный пикап R1T и семиместный внедорожник R1S, которые способны проехать более 600 км на одной зарядке.
Заявление Ford поступило через несколько недель после того, как прервались переговоры между Rivian и General Motors. GM тоже сначала был заинтересован в том, чтобы стать инвестором в Rivian, как Amazon, вложивший в стартап 700 млн долларов в феврале. Несмотря на солидные инвестиции, Rivian остается независимой компанией.
- В конце марта Ford объявил о решении покинуть российский рынок легковых автомобилей, при этом решено не консервировать закрываемые предприятия, а избавиться от них.
- Под занавес автомобили распродают с хорошими скидками.
- Увольняемые работники предприятия намерены добиваться выплаты зарплаты за два года.
Фото: Rivian
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