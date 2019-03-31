Ford продаст свои российские заводы. Правительство поможет

Американцы решили не консервировать свои закрываемые предприятия в нашей стране, а избавиться от них.

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После того, как Ford объявил о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей и закрытии трех из четырех заводов, стал вопрос о их будущем. Как оказалось, СП Ford Sollers начало переговоры о их продаже задолго до официального объявления об уходе.

Сейчас компания ведет переговоры с двумя автоконцернами о продаже предприятий. В первую очередь речь идет о заводе во Всеволожске, который является старейшим предприятием полного цикла, созданным в России иностранным автопроизводителем.

«Компания ведет переговоры с двумя работающими в России автоконцернами, осуществляющими сборку. При успешном ходе переговоров приобретатель площадки будет заинтересован в максимально быстром развертывании производства с сохранением трудового коллектива», — написал в своем Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что это за концерны ни Дрозденко, ни представители Ford Sollers не раскрывают. Логично предположить, что это Hyundai, петербургский завод которого практически полностью загружен из-за высокого спроса на Hyundai Creta и Kia Rio, а также либо Toyota, либо Nissan, которые также имеют сборочные площадки в Санкт-Петербурге.

Эксперты оценивают вероятность быстрой продажи площадки во Всеволожоске, в которую Ford инвестировал более 21 млрд руб. как невысокую. Стоимость предприятия по оценкам аналитиков варьируется от 3 до 8 млрд руб.

Помогают Ford Sollers с реализацией площадок в правительстве России. Об этом заявил на встрече с журналистами первый вице-премьер Дмитрий Козак (курирует автопром).

«Мы стимулируем эти коммерческие переговоры, но не больше — это исключительно коммерческие переговоры между хозяйствующими субъектами», — цитирует РБК Козака. — Другие автопроизводители готовы приобретать эти автоплощадки, которые высвобождаются».

Правда, нужны ли в сегодняшних реалиях кому-то дополнительные производственные мощности неизвестно. По оценке замминистра промышленности России Александра Морозова сегодня производственные мощности автопрома в стране загружены на 40%, то есть сейчас простаивает более половины мощностей автозаводов.

Также до сих не понятно как будет реструктуризирован кредит в размере 36 млрд руб., который в 2011 году американской компании предоставил ВЭБ. Позднее этот банк, кредитовал американский концерн еще на 13,5 млрд руб. В «Соллерс» уже заявили, что не будут заниматься этим вопросом, а значит американцам придется самостоятельно решать эту проблему.

Профсоюз завода Ford Sollers во Всеволожске намерен добиваться максимальных выплат при увольнении сотрудников.

На этой неделе Ford представит третье поколение кроссовера Kuga. Которое мы, вероятнее всего, никогда не увидим.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС