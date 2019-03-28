Выплата зарплат за два года: профсоюз борется с Фордом

Нельзя сказать, что закрытие завода Ford стало неожиданностью, но ситуацию это не облегчает. Решение производителя принесет ряд проблем экономике региона, одна из них — что делать с оставшимися без работы сотрудниками предприятия?

Накануне стало известно, что КАМАЗ готов трудоустроить часть сотрудников заводов компании Ford Sollers после закрытия производственных мощностей. В Ростехе (владелец 49,9% акций КАМАЗа) заявили, что уже ведутся переговоры со службами персонала заводов, чтобы получить данные по работникам, после чего желающим сделают предложения исходя из их квалификации и специализации.

Что касается компенсации увольняемым сотрудникам, то Ford готов выплатить рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов 200 млн долларов. Большая часть выплат придется на 2019 год. Профсоюз работников завода Ford во Всеволожске намерен добиваться выплаты увольняемым зарплаты за два года. Правда, получат ли работники именно те деньги, которых добивается профсоюз, неизвестно. Переговоры по выплатам начнутся 2 апреля.

Ну а что же покупатели? Как пояснили на Форде, запаса автомобилей и запчастей хватит до сентября, сервисное обслуживание легковых машин будет продолжено, гарантийные обязательства обещают выполнить. Его смогут осуществлять дилеры, в том числе коммерческого транспорта, или сервисные центры.

Насчет того, как повлияет закрытие производства легковых автомобилей в России на розничные цены, мнения разнятся. Издание «Коммерсант» считает, что резкого снижения цен ждать не стоит, машины будут распродавать постепенно.

Остались и еще нерешенные вопросы по обязательствам. Так, в 2011 году ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers. В 2015 году Ford взял на себя этот долг, и теперь стороны обсуждают механизм погашения и вырабатывают вариант, который устроил бы всех.

О том, что Ford допускает закрытие двух заводов в России, стало известно еще в начале марта. К сожалению, к концу месяца слухи подтвердились.

Руководство компании свое решение, в частности, объясняет, что в 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, увеличив продажи на 6%, при этом весь рынок вырос на 12,8%. По итогам февраля продажи марки в России сократились на 45% — это худший результат отрицательной динамики продаж среди крупных игроков рынка. Как пояснили в компании, ее решение отражает «намерение покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

Фото: depositphotos.com