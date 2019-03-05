Ford допускает закрытие двух заводов в России

Речь идет о площадках в Татарстане и Ленинградской области, где выпускают легковые автомобили марки.

Материалы по теме Ford может закрыть заводы в России

Американский автоконцерн Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили, в рамках глобальной программы реструктуризации, пишет Рейтер со ссылкой на три источника в отрасли.

Информация о том, что компания собирается реструктурировать бизнес, появилась уже некоторое время назад. В начале января президент Ford of Europe Стивен Армстронг заявил, что будут приняты решительные меры для преобразования бизнеса Ford в Европе. Уже тогда стало ясно, что какие-то заводы попадут под сокращение, но никто не ожидал, что это коснется России. Предполагалось, что все ограничится оптимизацией модельного ряда.

Теперь оказалось, что Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство моделей EcoSport и Fiesta. Но окончательного решения еще нет, его планируют принять во втором квартале 2019 года.

Если информация у источников верная, то Форд сосредоточится в России на выпуске коммерческих автомобилей Ford Transit, хотя, возможно, кроссоверы Kuga и Explorer все же оставят.

Сейчас все заводы компании в нашей стране работают в штатном режиме.