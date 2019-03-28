10 причин развода: почему Форд нас оставил

Накануне СП Ford Sollers объявило о реструктуризации деятельности, в рамках которой на нашем рынке будут прекращены продажи легковушек американской марки. Разбираемся в причинах такого решения.

Ford стал первым иностранным автопроизводителем, начавшим в России сборку автомобилей по полному циклу. Инвестировав 150 миллионов долларов он фактически с нуля построил завод во Всеволожской области. Но спустя 19 лет компания объявила о фактическом уходе с рынка: в России «голубой овал» останется лишь в сегменте легкого коммерческого транспорта с семейством Transit.

1. Убыточность производства

Ford начал сборку первых Фокусов в далеком 2000-м году. Злые языки (и финансовые аналитики) и спустя пять лет говорили, что Ford несет только убытки от своей деятельности в России. Но американцы не сдавались и запустили во Всеволожске Ленинградской области производство второго поколения своей модели гольф-класса.

Завод Ford во Всеволожске Ленинградской области стал первым автомобильным предприятием иностранного бренда в России, где сборка автомобилей производилась по полному циклу

И второй Фокус буквально взорвал рынок, мгновенно став бестселлером. В российском отделении компании сделали его базовую комплектацию очень дешевой, что вызвало ажиотажный спрос. Очередь за некоторыми комплектациями растянулась на год, места в ней перепродавали, а топовые версии Ford был вынужден завозить из Европы. Казалось бы, дела налаживаются…

Второе поколение Ford Focus стало бестселлером российского рынка. По относительно доступной цене покупатель получал очень просторный и весьма надежный автомобиль.

2. Модельный ряд и цены

Нынешние легковые Форды мягко говоря недешевы. Третье поколение Ford Focus стоит больше миллиона, при этом оно теснее конкурентов, не говоря уж о предшественнике, а исключительно хорошими ездовыми повадками никого не завлечешь в салоны. При этом С-класс как в мире, так и в России уступает позиции под натиском кроссоверов.

Третье поколение Ford Focus провалилось не только в России, но и по всему миру

Тут бы отделу маркетинга Ford Sollers пересмотреть свою политику, но нет. Даже появление более-менее доступной Фиесты ситуацию не спасло. В В-классе правят Лады и парочка Kia Rio и Hyundai Solaris, которые дешевле.

Кроссоверы тоже не помогли. Очень маленький Ford EcoSport пришел в Европу и Россию с рынка Южной Америки. И тоже стоит в России более миллиона! В таких условиях продукция американской компании оказалась неконкурентоспособной даже с учетом локализации производства.

При этом компания не вывела на российский рынок купе Ford Mustang, как обещала. И сделала довольно странный шаг, убрав из России пикап Ranger. У нас многие рассматривали его не только в качестве рабочей лошадки, но и как более доступную альтернативу внедорожникам.

3. Слишком большие инвестиции

Ford, вторым после Volkswagen локализовал в России производство двигателей для своих легковых моделей. Но инвестированные средства так и не отбились, несмотря на то, что часть компонентов моторов делали у нас.

В 2015 году Ford открыл в Татарстане завод по производству 1,6-литровых бензиновых двигателей

Причем от компании на этапе строительства моторного завода никто не требовал локализации производства силовых агрегатов. Видимо, американцы хотели сыграть на опережение.

4. Потеря госконтрактов

Высокие цены привели и к оттоку корпоративных покупателей, которые раньше выбирали Focus или Mondeo. Самой большой потерей для Форда стал, конечно же, практически полный отказ МВД от закупок. Полиция пересела на более доступные Солярисы и Октавии. Изредка можно встретить на дорогах полицейские Ford Explorer, но на них обычно разъезжает начальство. Среди чиновников мелкого и среднего масштаба Mondeo ничего не смог противопоставить Тойоте Camry (также производится в России).

Отказались от Фордов и многочисленные таксопарки: предложение корейских компаний было более выгодным.

5. Этот страшный СПИК

В 2011 году для того, чтобы соответствовать новым требованиям по промсборке Ford вступил в альянс с российской «Соллерс» создав совместное предприятие. СП начало активно развиваться: завод в Набережных Челнах перепрофилировали со сборки корейских SsangYong на фордовские модели, были построены аж три предприятия в особой экономической зоне «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Единственная модель, которая останется в России — семейство Ford Transit

Суммарная мощность площадок составляет 300 тысяч автомобилей в год. Но в прошлом году в России было продано всего 53 234 автомобиля Ford. Это, конечно, на 6% больше, чем в 2017-м, но сравните с общим ростом рынка на 12,8%. К тому же ростом продаж «голубой овал» обязан исключительно Ford Transit — за последние три годы его продажи выросли более чем в 3 раза, что сделало семейство лидером на нашем рынке среди иностранных брендов.

В этом году условия предоставления льгот, субсидий и компенсации утилизационного сбора для автопроизводителей вновь пересмотрены. Они должны заключить специальные инвестконтракты (СПИК). Эти контракты предусматривают более глубокую локализацию и дополнительные инвестиции. Проект СПИК у Ford был готов еще в прошлом году. Но американцы откровенно «забили» на него, кажется, уже тогда все решив для себя. Теперь «Соллерс», под контроль которой переходит СП, придется до середины лета успеть подготовить проект нового контракта, в котором будет присутствовать только Ford Transit.

6. Сокращение присутствия в Европе

Ford явно идет по стопам General Motors. Россия — не единственная страна, которая пострадает в результате действий руководства американского концерна. Европейское отделение приносит одни убытки, потому в Ford решили серьезно сократить присутствие здесь. Уже принято решение о закрытии одного из заводов в Германии, второй также находится под угрозой. Компания сократит рабочих и другой персонал.

Нельзя исключать и того сценария, что Ford полностью покинет рынок Старого Света. GM прекращение продаж Chevrolet и продажа Opel помогли справиться с кризисом. Ford рассчитывает на рынок Северной Америки и Китая. Также «голубой овал» объявил о масштабной программе электрификации модельного ряда. У нас электромобили никому не интересны, а в Европе конкурировать с Volkswagen или Tesla у американцев вряд ли получится.

7. Безработица

Сегодня на четырех заводах СП Ford Sollers работает несколько тысяч человек. Большая часть из них будет уволена. В компании говорят о том, что заключат соглашения с рабочими с выплатой дополнительных компенсаций. Но что делать людям потом?

Профсоюз завода во Всеволожске впервые не протестовал против низких зарплат, а подготовил план спасения предприятия

Даже профсоюз всеволожского завода, который обычно устраивает забастовки ради повышения зарплат, в этот раз подготовил план спасения предприятия. Но он не был услышан. Правительство Ленинградской области в курсе сложившейся ситуации. Но пока, судя по всему, не знают, что делать с будущими безработными.

Закрытие трех заводов, конечно же, окажет непосредственное влияние и на смежников, которые занимались поставками автокомпонентов и металла на предприятия.

8. Уменьшение конкуренции

Конечно, легковушки Ford у нас сегодня покупают неохотно. Но компания была представлена сразу в нескольких сегментах от компактного до больших кроссоверов. И если Fiesta, EcoSport или Focus с Mondeo спросом не пользуются, то у Kuga с Explorer аудитория есть. Причем последний представляет собой одно из самых выгодных предложение в классе среднеразмерных кроссоверов.

9. Серый импорт

Многим официальным дилерам придется или закрываться или переквалифицироваться: большинство торгует исключительно легковыми моделями Ford. Так что стоит ждать расцвета серого и даже «черного» импорта. Машины будут ввозить окольными путями, не всегда самыми законными, а это значит, что цены на Форды вырастут. Причем это касается не только и не столько новых машин, как автомобилей с пробегом.

10. Остались без ярких новинок

Ford работает над рядом новинок, в том числе и для европейского рынка. Например, Fiesta превратится в компактный кроссовер, который заменит EcoSport. Такая машина при хорошем маркетинге и доступных ценах вполне могла бы составить конкуренцию Hyundai Creta!

Мы так и не дождемся четвертого поколения Ford Focus, которому в Европе поют дифирамбы, настолько удачной получилась модель. Не будет у нас продаваться и новое поколение Ford Explorer, которое построено на новой платформе с заднеприводным уклоном… Не говоря уж о куче всяких моделей, которые под брендом Ford продаются в Юго-Восточной Азии или Китае.





Причем в России есть довольно большая прослойка фанатов именно марки Ford. Конечно, не сравнить с «сектами» поклонников Subaru или Alfa Romeo, но, думается, они покупали бы машины и при условии их импорта, а не локальной сборки.

Вернется ли Ford на рынок легковых автомобилей в России? Недавно стало известно о возвращении Opel, но произошло это только после смены собственников марки. А массовые модели Chevrolet у нас как не продавались, так и не продаются. Поэтому прогноз на среднесрочную перспективу скорее пессимистичный.

Фото: «За рулем», Константин Кижель/ТАСС, Руслан Шамуков/ТАСС, Егор Алеев/ТАСС, Ford, Ford Sollers