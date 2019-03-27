Ford откажется от производства легковых автомобилей в России

Первый вице-премьер России Дмитрий Козак раскрыл планы американского автопроизводителя относительно его деятельности в нашей стране.

Американский концерн Ford реструктуризирует свою деятельность в Европе. Она предусматривает закрытие заводов, сокращение рабочих и другие действия, которые помогут «голубому овалу» уменьшить свои расходы в Старом Свете, где Ford несет убытки.

Коснется реструктуризация и российского рынка, где у Форда совместное предприятие с компанией Sollers. В компании пока отказываются комментировать будущее своего бизнеса в нашей стране, говоря лишь о том, что акционеры рассматривают различные варианты.

Но о том, что будет с Ford Sollers на нашем рынке, рассказал первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак. По его словам, компания откажется от производства легковых автомобилей, сосредоточившись на легком коммерческом транспорте. Ford Transit — одна из немногих моделей Ford, которая пользуется в России повышенным спросом.

Также американцы откажутся от контролирующего пакета в СП Ford Sollers после реструктуризации своего бизнеса. Козак в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил, что выпуском Ford Transit займется «Соллерс». При этом сам «Соллерс» может заключить специальный инвестконтракт (СПИК) именно под производство Ford Transit. Это позволит компании получить государственные льготы, субсидии и компенсацию утилизационного сбора.

Таким образом, подтверждается информация о том, что СП Ford Sollers закроет два завода из трех: во Всеволожске Ленинградской области собирают Ford Focus и Mondeo, а в Набережных Челнах — Ford Fiesta и EcoSport. Завод в Елабуге, где сегодня собирают Ford Explorer, Kuga и Transit, продолжит работу. Дополнительную производственную загрузку ему обеспечит производство автомобилей марки Aurus для коммерческих продаж, но оно начнется лишь в следующем году.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС