Ford может полностью уйти с российского рынка

Американский концерн рассматривает несколько сценариев продолжения работы в России или полный уход с нашего рынка.

После того как Ford объявил о масштабной реорганизации своей деятельности в Европе, закрытии завода в Старом Свете и сокращении издержек, будущее российского СП Ford Sollers оказалось также под угрозой.

Что ждет Ford в России, будет объявлено в ближайшее время. Из-за того что деятельность компании на нашем рынке убыточна, компания может значительно сократить свое присутствие в России.

Первый вариант реструктуризации деятельности Ford в России предусматривает присутствие только в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV), где у «голубого овала» дела идут куда лучше, чем в легковом, благодаря спросу на Ford Transit. Второй вариант радикальный: полный уход с российского рынка, пишет «КоммерсантЪ». Не исключено, что в Елабугу, где собирают Транзиты, будет перенесено производство кроссоверов Ford Explorer и Kuga: они также пользуются устойчивым спросом. По данным издания, сейчас судьба двух из трех заводов СП, расположенных в Ленинградской области и Набережных Челнах, обсуждается на уровне правительства.

Второй вариант предусматривает прекращение деятельности Ford в России: тут концерн может пойти по стопам General Motors, которая в 2015 г. законсервировала свой завод в Санкт-Петербурге и прекратила продажи Opel и массовых моделей Chevrolet.

В пользу второго варианта говорит тот факт, что у Ford Sollers отсутствует подписанный специнвестконтракт (СПИК). Без него СП не получит государственных льгот и субсидий (в частности компенсации утилизационного сбора). Проект СПИК был готов еще в прошлом году, но сейчас работа по нему не ведется, так как у Ford нет интереса к его заключению. Отсутствие соглашения с государством сделает нерентабельным и производство Ford Transit, говорят аналитики. Как ожидается, официально о решении Ford объявит завтра, 27 марта 2019 г.

Как пояснили «За рулем» в Ford Sollers, никаких решений пока не принято. «В настоящее время акционеры финализируют решение, которое официально будет объявлено в ближайшее время», — заявила «За рулем» представитель пресс-службы СП Екатерина Комарова. Вице-президент Ford Sollers по коммуникациям Елизавета Новикова отказалась комментировать ситуацию.

Профсоюз завода Ford во Всеволожске подготовил план выхода из кризиса.

Владелец компании Sollers Вадим Швецов в середине февраля рекомендовал Ford пересмотреть выпускаемую в России линейку легковых моделей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС