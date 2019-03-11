Профсоюз завода Ford во Всеволожске подготовил план выхода из кризиса

На прошлой неделе появилась информация, что два завода компании находятся на грани закрытия, хотя окончательно вопрос пока не решен. Рабочие одного из них дожидаться решения своей судьбы не стали и подготовили предложения по спасению предприятия.

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15–16 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча российских профсоюзов с секретарем европейского производственного совета американского автоконцерна Ford. На ней будут рассматривать вопрос о закрытии двух российских заводов Ford — во Всеволожске и Набережных Челнах.

Совместное российско-американское предприятие Ford Sollers уже не первый год показывает миллиардные убытки, а легковые машины производителя проигрывают конкурентам по цене. Так, цены на Ford Focus в России начинаются от 1 003 000 рублей. А с 1 марта компания снова обновила прайс-листы в сторону повышения ценников.

В Конфедерации труда России (КТР) подтвердили «Известиям», что в первую очередь на встрече будут обсуждать дальнейшую судьбу завода во Всеволожске. Здесь готовят предложения по перепрофилированию завода и изменению модельного ряда. Например, такие модели, как Transit или Kuga, более конкурентоспособны на российском рынке, стало быть, целесообразно их выпускать во Всеволожске.

В Первичной профсоюзной организации (ППО) «Форд» подготовили свои предложения по удешевлению выпуска Ford Focus, а также по изменению модельного ряда. Тут считают, что неплохо бы выпускать в России Tourneo Connect, китайский внедорожник (вероятно, Ford Territory) и грузовые машины. Если уж завод будет признан нерентабельным и его придется закрыть, предлагается выплатить людям по два годовых оклада, как это было сделано при закрытии румынского завода Ford.

Эксперты полагают, что с замещением автомобилей Ford другими автопроизводителями проблем не будет, брешь закроют Hyundai, Kia, Renault и Nissan, то есть производители с высоколокализованным модельным рядом. Кроме того, в Россию возвращается марка Opel, которой будет только на руку, если ей расчистят место под ее модели.

Однако окончательного решения в компании Ford по поводу бизнеса в России все еще нет, его обещают принять во втором квартале этого года.

У концерна Ford четыре производственных площадки в России — три по выпуску легковых и коммерческих авто, одна — по выпуску двигателей. Во Всеволожске Ленинградской области выпускают Focus и Mondeo, в Елабуге — Explorer, Kuga и коммерческие машины Ford Transit, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. На них сборкой автомобилей заняты порядка 4 тыс. человек.

Ранее мы писали, что Ford допустил закрытие двух заводов в России. Речь о площадках в Татарстане и Ленинградской области, где выпускают легковые автомобили марки, которые находятся под вопросом в связи с глобальным планом реструктуризации компании.

Дела у компании на российском рынке обстоят неважно: так, согласно статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Ford в феврале упали на 45%, достигнув 2438 штук, а Focus теперь даже не входит в топ-25 самых популярных моделей нашего рынка.



Фото: Руслан Шамуков/ТАСС