Водители не верят в светлое будущее: машин покупается все меньше

В феврале 2019 года легковых и легких коммерческих автомобилей в России продали меньше на 3,6%. Перспектива тоже не обнадеживает, считают в Комитете автопроизводителей АЕБ.

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В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России уменьшились на 3,6% и достигли 128 406 штук . И хотя это снижение можно считать незначительным, дальнейшая перспектива не выглядит особо обнадеживающей. Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, а меры господдержки в этом году довольно скромные, чтобы «произвести фундаментальные изменения», отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В лидерах, как обычно, российские Лады: интерес покупателей к рестайлинговой Lada Granta не ослабевает: ее продажи выросли на 54%, до 10 574 автомобилей. Чуть отстает от нее семейство Лады Весты: в феврале своих покупателей нашли 7960 автомобилей. Но у этой модели наблюдается небольшое снижение продаж — минус 6%.

На третьем месте Kia Rio — 7102 проданных в феврале автомобиля, что на 21% меньше, чем в том же месяце прошлого года. На четвертом — Hyundai Creta (+2%), замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris — 4449 машин (-3%).

В продажах по маркам также стал проступать покупательский пессимизм: так, среди тех, чьи результаты в феврале превысили планку в 1000 машин (а таких только 19), 8 показали отрицательную динамику, еще у пяти брендов рост недотягивает и до 5%.

Особенно резко снизились продажи у Форда — на 45%, существенное падение наблюдается у Renault — 25% и Datsun — 18%.

Неплохо отработали месяц японская Mitsubishi — 3642 проданных автомобиля (+25%) и BMW — 3205 шт. (+20%). Среди «китайцев» ни один бренд не перешагнул за тысячу. Lifan, который неплохо себя чувствовал даже в кризис, совсем сник — 457 машин в феврале, что на 59% меньше аналогичного показателя прошлого года. Лучше всего дела среди марок из Поднебесной у Geely — 528 проданных машин, но учитывая совсем низкую прошлогоднюю базу, рост в 367% не выглядит запредельным.

Продажи Лады упали впервые за 2,5 года. Вся надежда на господдержку.

Но хотя о продолжении программ поддержки спроса было громко объявлено и многие их ждали, на деле выделено на «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» всего 3 млрд рублей, которые, скорее всего, уже весной и закончатся. Теперь участвовать в программах могут автомобили стоимостью не более 1 млн рублей.

Фото: depositphotos.com

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ФЕВРАЛЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2019/2018 ГГ.