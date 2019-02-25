Об этом сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину.

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Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года продолжит программы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — правительство уже согласовало бюджет этих программ.

В Минпромторге рассчитывают, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность. Ранее стало известно, что на данные программы господдержки выделено 3 млрд рублей, и это без учета затрат по обязательствам прошлых периодов.

На встрече с главой государства Денис Мантуров также отметил, что в прошлом году нашими предприятиями было выпущено 85% всего объема рынка новых легковых машин. Десятку самых популярных моделей на рынке возглавляют Lada Vesta и Granta.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали и с 1 января 2018 года и предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. Субсидия прибавляется к первоначальному взносу, при этом снижая процентную ставку по кредиту. В мае 2018 года их досрочно прекратили, так как были потрачены все выделенные на них из бюджета средства, но в июле вновь запустили, вплоть до конца 2018 года.

В прошлом году по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было реализовано 99,5 тыс. легковых автомобилей.

В программе «Первый автомобиль» может принять участие любой совершеннолетний россиянин, ему будет предоставлена скидка на покупку машины в размере 10% от стоимости транспортного средства. Впервые купленный автомобиль должен быть собран на территории РФ, стоить не более 1,5 млн рублей и весить не больше 3,5 тонн.



По программе «Семейный автомобиль» могут приобрести транспортное средства граждане РФ, имеющие двух и более детей до 18 лет. При этом необходимо подтвердить отсутствие других автомобилей, купленных в кредит в 2017–2018 годах.

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