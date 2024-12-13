Символ судостроения: отечественный катер победил в народном голосовании конкурса ЦБ
Изображение скоростного пассажирского теплохода «Метеор» на новой тысячерублевой банкноте символизирует значительный вклад российских инженеров в развитие судостроения. Об этом заявили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Ранее Центробанк объявил, что «Метеор» стал абсолютным лидером в анонсированном голосовании. За быстроходный пассажирский катер отдали свои голоса более 147 тысяч россиян.
«ОСК гордится тем, что достижения наших инженеров и производственников находят отражение в таких значимых инициативах, как выпуск новых банкнот. Мы уверены, что это способствует повышению общественного интереса к инженерному делу и технологическим прорывам России», – подчеркнули в ОСК.
Отмечается, что автором проекта «Метеор» является выдающийся инженер завода ОСК «Красное Сормово» Ростислав Алексеев.
Кроме «Метеора» по проектам Алексеева на нижегородском заводе построены еще несколько головных судов на подводных крыльях: «Ракета», «Спутник», «Комета», Вихрь», «Буревестник», «Чайка».
Кроме «Метеора» на банкноте изобразят также еще четыре достопримечательности, ставших лидерами народного голосования: Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главный корпус Казанского университета.
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Источник: tass.ru