Символ судостроения: отечественный катер победил в народном голосовании конкурса ЦБ

В ОСК назвали заслуженным выбор «Метеора» для изображения на новой банкноте

Изображение скоростного пассажирского теплохода «Метеор» на новой тысячерублевой банкноте символизирует значительный вклад российских инженеров в развитие судостроения. Об этом заявили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее Центробанк объявил, что «Метеор» стал абсолютным лидером в анонсированном голосовании. За быстроходный пассажирский катер отдали свои голоса более 147 тысяч россиян.

Метеор-236

«ОСК гордится тем, что достижения наших инженеров и производственников находят отражение в таких значимых инициативах, как выпуск новых банкнот. Мы уверены, что это способствует повышению общественного интереса к инженерному делу и технологическим прорывам России», – подчеркнули в ОСК.

Отмечается, что автором проекта «Метеор» является выдающийся инженер завода ОСК «Красное Сормово» Ростислав Алексеев.

Кроме «Метеора» по проектам Алексеева на нижегородском заводе построены еще несколько головных судов на подводных крыльях: «Ракета», «Спутник», «Комета», Вихрь», «Буревестник», «Чайка».

Кроме «Метеора» на банкноте изобразят также еще четыре достопримечательности, ставших лидерами народного голосования: Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главный корпус Казанского университета.

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Источник: tass.ru