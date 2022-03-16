«Маршал Рокоссовский»: 7 удивительных фактов о новом российском пароме

Каждый из пары двигателей развивает мощность свыше 8 тысяч лошадиных сил и потребляет экологичное топливо — сжиженный природный газ.

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У российского флота появился суперсовременный паром «Маршал Рокоссовский».

Новый морской транспорт строился на средства ФГУП «Росморпорт», а вели постройку «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и турецкая верфь Kuzey Star Shipyard.

С момента закладки судна до спуска на воду прошло менее двух лет, с октября 2018 по август 2020 года. К марту 2021 года паром успешно завершил переход с завода-строителя до порта приписки, по пути пройдя проверку в ледовых условиях.

Зачем нужен паром?

4 марта в морском порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области) на территории автомобильно-железнодорожного паромного комплекса состоялась церемония поднятия флага РФ на пароме. Главное назначение нового транспорта — обеспечить более надежную связь с Калининградской областью.

4 марта, Усть-Луга, церемония поднятия флага

Собственно, сразу после окончания церемонии началась накатка вагонов РЖД на паром, после чего он вышел на линию «Усть-Луга — Балтийск». На западный форпост России отправились товары повседневного спроса и продукция для важнейших отраслей экономики региона.

Накатка вагонов РЖД на паром

Главное о пароме «Маршал Рокоссовский»

Паром «Маршал Рокоссовский» — самое большое гражданское судно, спущенное на воду с турецкой верфи. Его длина составляет 199,9 м; ширина — 27 м; высота борта — 14,7 м; осадка по ЛГВЛ (летней грузовой ватерлинии) — 6 м. Экипаж — 24 человека, количество мест — 36.

Транспорт является первым в России двухтопливным паромом. У него два двигателя по 6000 кВт (т.е. по 8158 л.с.), способные питаться дизтопливом и СПГ (сжатым природным газом). Для хранения СПГ на борту есть два танка объемом по 300 кубометров каждый. Использование СПГ сокращает выбросы углекислоты на 20–30%, оксидов азота — более чем на 90%, оксидов серы и сажи — на 100%.

Скорость хода парома на чистой воде составляет 16,5 узлов (30,6 км/ч).

«Маршал Рокоссовский» имеет ледовое усиление Arc4, что позволяет осуществлять самостоятельное, т.е. без ледокола, плавание в разреженных арктических льдах толщиной до 0,6–0,8 м.

Надежную управляемость и безопасное маневрирование при проходе узкостей, швартовке и отшвартовке судна обеспечивают два винта регулируемого шага, два полуподвесных руля, кормовое и два носовых подруливающих устройства.

Скорость погрузки на новый паром значительно выше, чем у существующих, — 5 часов вместо 20.

В будущем «Маршал Рокоссовский» планируют задействовать в проекте автономного судовождения.

Турция, «Маршал Рокоссовский» после спуска на воду

Как прошел первый рейс?

7 марта «Маршал Рокоссовский» благополучно прибыл в Балтийск, доставив в Калининградскую область продукты и стройматериалы, сообщил сайт «Вести-Калининград».

«Доставили 2951 тонну, это 24 вагона и 31 единица автотехники. Доставили удачно, груз был закреплен, проверяли периодически, каждые четыре часа у нас проверки проходили. Где-то нужно было подтянуть, подтягивали крепления, был полный контроль за состоянием крепления груза. Доставили все в целости и сохранности», — рассказал капитан парома Александр Вангонен.

Как сообщает компания-разработчик, уровень оснащенности, автоматизации и комфорта позволяют экипажу уверенно и эффективно работать на судне

Что будет дальше

Отметим, что ранее на линии «Усть-Луга — Балтийск» были задействованы лишь два парома предыдущего поколения — «Балтийск» и «Амбал». С появлением «Маршала Рокоссовского» объем грузоперевозок на линии вырастет более чем в 1,5 раза, до 2 млн тонн ежегодно. А до конца 2022 года на линию должен выйти еще один подобный паром — «Генерал Черняховский».

Ввод в эксплуатацию новых «зеленых» паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать часть грузопотока, следующего через территории соседних государств, на территорию России, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления, сообщил ФГУП «Росморпорт».

А также в России появятся поезда, двигающиеся со скоростью 400 км/ч.

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Фото: ФГУП «Росморпорт»