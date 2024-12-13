Специалист сервиса развеял миф о качестве китайских машин

Александр Носко: сегодня у дилеров нет проблем с обслуживанием китайских машин

Александр Носко, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, рассказал о ситуации с обслуживанием китайских автомобилей в России.

На данный момент у дилерских центров нет проблем с доступом к каталогам и запасам комплектующих, однако у владельцев, пытающихся самостоятельно заказать запчасти, могут возникать трудности, особенно при подборе кузовных деталей или элементов салона, отмечает Носко.

Чаще всего владельцы китайских автомобилей обращаются в сервис для замены моторного масла, что связано с рекомендациями производителей проводить эту процедуру каждые 10 тыс. км. Также популярна услуга регулировки угла установки колес, что помогает избежать более дорогой замены шин.

Скептицизм по поводу качества китайских автомобилей, в том числе из-за опасений по поводу частых поломок, не оправдался. Китайские автомобили нуждаются в ремонте не чаще, чем машины других марок. При этом производители из КНР учитывают замечания российских владельцев и быстро вносят необходимые изменения в новые партии.

Специалист прогнозирует, что в 2025 году возможен рост цен на китайские комплектующие на 15-20%, что связано с колебаниями курса рубля и тарифами на логистику. Тем не менее, проблем с запасными частями он не ожидает, особенно для моделей проверенных брендов, таких как Haval, Chery, Geely, Exeed Changan, JAC и других.

Китайские производители заинтересованы в российском рынке и обеспечивают дистрибуторов необходимыми запчастями. Например, Dongfeng даже открыл дополнительный склад запчастей в Подмосковье в декабре, что подтверждает стабильность поставок для китайских автомобилей в России.

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Источник: «Коммерсант»