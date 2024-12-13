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Спрос на покупку новых машин в России вырос почти на 40% — а что происходит?

Россияне массово скупают новые авто перед ростом утильсбора с целью инвестиций

Автовладельцы стали чаще интересоваться покупкой новых автомобилей, доля таких покупателей по итогам осени 2024 года выросла на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделились агрегаторы по покупке автомобилей.

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Отечественная Lada от АВТОВАЗа стала лидером по спросу среди марок, на ее долю приходится 23,6%. В топ-5 вошли также: Haval (10%), Chery (7,2%), Geely (7%) и Changan (5,4%), уточнили в «Авито Авто». Согласно данным «Авто.ру», пользователи на 27% чаще интересуются приобретением новых автомобилей. По мнению аналитиков, авторынок России восстанавливается после значительного сокращения в последние два года.

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В экспертном сообществе подчеркивают, что потребительский спрос сместился в сторону новых моделей, причем существенно, за счет увеличения предложения от производителей, появления новых марок и большого количества спецпредложений дилеров.

«Осень 2024 года наглядно показала трансформацию российского авторынка. Мы видим четкую поляризацию между традиционным лидером Lada, занимающей почти четверть рынка новых автомобилей, и мощным присутствием китайских брендов, суммарная доля которых достигает 68%. Китайские концерны укрепляют свои позиции на российском рынке, в том числе, за счет новых моделей», – подчеркивает руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто» Артем Хомутинников.

По мнению экспертов, рост утильсбора и его грядущее увеличение в 2025 году мотивируют россиян рассматривать покупку нового автомобиля как инвестицию.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
13.12.2024 
Фото:Depositphotos
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