Недорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинок

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За РулемВместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

Первый после четырехлетнего перерыва Шанхайский автосалон заиграл новыми красками: тамошний автопром теперь наш главный друг и надежда. И впервые у россиян появилась возможность купить чуть ли не любой новый автомобиль, представленный на этой выставке.

Jetour

К брендам концерна Chery в России (Chery, Exeed, Omoda, Kaiyi) скоро присоединятся еще два.

Первым станет Jetour, а его первенцем для нас – кроссовер Dashing, который также имеет индекс Х‑1.

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Jetour X‑2

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Есть и чуть более крупная модель Х‑2. Точных размеров нет, но предположу длину около 4700 мм – на 110 мм больше, чем у «икс-первого». Такая плотная нарезка моделей у китайцев в ходу, удивляться нечему. Новинка окажется сопоставима по габаритам, например, с Chery Tiggo 8, но разительно отличается от него по дизайну.

Jetour X‑2 произвел впечатление машины, вобравшей в себя все последние тренды китайского дизайна. У него выдвижные ручки дверей, агрессивные бамперы, «монофонарь» сзади, задняя стойка кузова с черной вставкой. Оптика спереди хотя и не двухэтажная (еще один модный элемент), но усердно ее имитирует. Интерьер на выставочной машине был скрыт за глухой тонировкой.

Jetour X-2
Jetour X-2

Если примерять Х‑2 к российскому рынку, то свою нишу он бы нашел. Ведь из паркетников с явно молодежным дизайном китайцы пока могут предложить только тесноватую Омоду С5.

Внедорожник Jetour Т3

Главную роль на шанхайском стенде Jetour играл внедорожник Т3. Это настоящий монстр длиной 5,3 м. К бездорожью он подготовлен по полной программе, от мощной защиты днища внизу до тросов‑веткоотсекателей. В дверях и внешних кофрах спрятан шанцевый инструмент, трос и даже коптер. Последний предлагается использовать для разведки местности впереди. Причем по полученной с него информации машина сможет сама проложить траекторию и подстроить все системы.

Jetour T3
Jetour T3

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Характеристики можно передать просто цифрами. Пять моторов: бензиновый 2.0 турбо и по одному электрическому на каждом колесе. Мощность – 1300 л. с. Запас хода – 1400 км. Разгон до сотни – за 3 секунды. Пневмоподвеска, клиренс до 360 мм, преодолеваемый брод до 110 см: при такой глубине в воде машина может стоять до получаса – и ничего нигде протечь не должно.

Абсолютную волю дали и интерьерщикам. Особенно впечатлили двигающийся по рельсе селектор трансмиссии и вынесенные на двери пульты управления микроклиматом.

Jetour T3 обещают сделать серийным. Цена точно не обрадует. Примечательно другое: он не одинок! Есть Dongfeng Mengshi M‑Terrain (5,2 м и четыре электромотора на 1088 л. с.), есть Yangwang U8 (5,3 м и четыре электромотора на 1100 л. с.). Китайцы подсели на крутые внедорожники?

Tank

Бренду Tank в России, судя по старту, уготован хороший прием.

Tank 300 заслужил лестные отзывы после первого теста, а брутальный Tank 500 будут брать за схожесть с Ленд Крузером и появление в правительственном кортеже вместе с Аурусами.

Tank 400

В Шанхае показали третью серийную модель – Tank 400.

Tank 400
Tank 400

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Китайцам удалось сделать всю троицу абсолютно разной по дизайну. И Tank 400 наиболее интересный, ибо никого ни в чем не копирует. Без малого пятиметровый и весьма агрессивный снаружи, внутри он оформлен чисто по-кроссоверному. Почти белый интерьер психологически сложно увязать с «гряземесом». Есть несуразность и снаружи: зачем крутому внедорожнику полностью окрашенный обвес? Впрочем, массовые версии наверняка будут оформлены правильно.

Несмотря на внушительные размеры, Tank 400 строго пятиместный. У него 2‑литровый мотор от «трехсотки».

Позже выйдет Tank 700 с аналогичным дизайном, и вот ему, скорее всего, отрядят битурбо V6 от модели Tank 500.

Все новинки марки ждем в России, но не в этом году.

Продолжение – на следующей странице.

Jetour X-2
Jetour T3
Tank 400
Haval Dargo II
Haval Xiaolong и Xiaolong Max
Chery Tiggo 9
Jaecoo 7
Omoda C5
Exeed VX
Exlantix E0Y
Exlantix E03
iCar 03
BAIC BJ60
Hyundai Mufasa
VW ID.7
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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемТимкин Юрий
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Фото:За РулемТимкин Юрий
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