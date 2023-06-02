Недорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинок

За этими автомобилями скоро выстроятся очереди, вот увидите!

Первый после четырехлетнего перерыва Шанхайский автосалон заиграл новыми красками: тамошний автопром теперь наш главный друг и надежда. И впервые у россиян появилась возможность купить чуть ли не любой новый автомобиль, представленный на этой выставке.

Jetour

К брендам концерна Chery в России (Chery, Exeed, Omoda, Kaiyi) скоро присоединятся еще два.

Первым станет Jetour, а его первенцем для нас – кроссовер Dashing, который также имеет индекс Х‑1.

Jetour X‑2

Есть и чуть более крупная модель Х‑2. Точных размеров нет, но предположу длину около 4700 мм – на 110 мм больше, чем у «икс-первого». Такая плотная нарезка моделей у китайцев в ходу, удивляться нечему. Новинка окажется сопоставима по габаритам, например, с Chery Tiggo 8, но разительно отличается от него по дизайну.

Jetour X‑2 произвел впечатление машины, вобравшей в себя все последние тренды китайского дизайна. У него выдвижные ручки дверей, агрессивные бамперы, «монофонарь» сзади, задняя стойка кузова с черной вставкой. Оптика спереди хотя и не двухэтажная (еще один модный элемент), но усердно ее имитирует. Интерьер на выставочной машине был скрыт за глухой тонировкой.

Jetour X-2

Если примерять Х‑2 к российскому рынку, то свою нишу он бы нашел. Ведь из паркетников с явно молодежным дизайном китайцы пока могут предложить только тесноватую Омоду С5.

Внедорожник Jetour Т3

Главную роль на шанхайском стенде Jetour играл внедорожник Т3. Это настоящий монстр длиной 5,3 м. К бездорожью он подготовлен по полной программе, от мощной защиты днища внизу до тросов‑веткоотсекателей. В дверях и внешних кофрах спрятан шанцевый инструмент, трос и даже коптер. Последний предлагается использовать для разведки местности впереди. Причем по полученной с него информации машина сможет сама проложить траекторию и подстроить все системы.

Jetour T3

Характеристики можно передать просто цифрами. Пять моторов: бензиновый 2.0 турбо и по одному электрическому на каждом колесе. Мощность – 1300 л. с. Запас хода – 1400 км. Разгон до сотни – за 3 секунды. Пневмоподвеска, клиренс до 360 мм, преодолеваемый брод до 110 см: при такой глубине в воде машина может стоять до получаса – и ничего нигде протечь не должно.

Абсолютную волю дали и интерьерщикам. Особенно впечатлили двигающийся по рельсе селектор трансмиссии и вынесенные на двери пульты управления микроклиматом.

Jetour T3 обещают сделать серийным. Цена точно не обрадует. Примечательно другое: он не одинок! Есть Dongfeng Mengshi M‑Terrain (5,2 м и четыре электромотора на 1088 л. с.), есть Yangwang U8 (5,3 м и четыре электромотора на 1100 л. с.). Китайцы подсели на крутые внедорожники?

Tank

Бренду Tank в России, судя по старту, уготован хороший прием.

Tank 300 заслужил лестные отзывы после первого теста, а брутальный Tank 500 будут брать за схожесть с Ленд Крузером и появление в правительственном кортеже вместе с Аурусами.

Tank 400

В Шанхае показали третью серийную модель – Tank 400.

Tank 400

Китайцам удалось сделать всю троицу абсолютно разной по дизайну. И Tank 400 наиболее интересный, ибо никого ни в чем не копирует. Без малого пятиметровый и весьма агрессивный снаружи, внутри он оформлен чисто по-кроссоверному. Почти белый интерьер психологически сложно увязать с «гряземесом». Есть несуразность и снаружи: зачем крутому внедорожнику полностью окрашенный обвес? Впрочем, массовые версии наверняка будут оформлены правильно.

Несмотря на внушительные размеры, Tank 400 строго пятиместный. У него 2‑литровый мотор от «трехсотки».

Позже выйдет Tank 700 с аналогичным дизайном, и вот ему, скорее всего, отрядят битурбо V6 от модели Tank 500.

Все новинки марки ждем в России, но не в этом году.

Продолжение – на следующей странице.