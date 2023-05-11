Еще две новых недорогих кроссовера – скоро в продаже

В российском полку китайских брендов ­прибыло: на наш рынок выводят марку Jetour (входит в концерн Chery Automobile).

Jetour Dashing

В отличие от брендов Omoda или Exeed, эта «дочка» пришла без ведома материнской компании. В первой половине текущего года в продаже появятся два кроссовера.

Jetour Dashing будет оснащаться двумя двигателями, уже знакомыми по Chery. Это турбомоторы 1.5 (147 л. с.) и 1.6 (197 л. с.). Первый работает в паре с механикой или вариатором, второй – с семиступенчатым роботом.

По габаритам Dashing близок к моделям Haval Jolion, Omoda C5 и Geely Coolray. Точных цен еще нет, но примерный диапазон ясен: от 2,2 до 2,5 млн рублей.

Jetour Dashing

Jetour X90 Plus

Одновременно привезут и крупный паркетник X90 Plus, который станет конкурентом таким машинам, как Chery Tiggo 8 Pro и Haval Dargo.

Ценники будут варьироваться от 3 млн до 3,5 млн рублей, что тоже сопоставимо. На выбор – два турбомотора, 1.6 мощностью 197 л. с. или двухлитровый на 254 л. с. Успех последнего, если мощность не понизят до 250 сил, весьма сомнителен. Вне зависимости от двигателя коробка только одна – семиступенчатый преселективный робот. Оба кроссовера Jetour – исключительно с передним приводом.

Jetour X90 Plus

Планы у компании серьезные. На первых порах планируется открыть около полусотни дилеров. Соглашения с такими крупными игроками, как «Фаворит Моторс», «Ключавто», «Торгмаш» и другими, уже подписаны. Заводская гарантия составит пять лет или 150 тысяч км.

До конца года Jetour планирует привезти еще несколько моделей (все они тоже кроссоверы). Это X70 Plus, DX5 и довольно любопытный внедорожник Т‑1, внешне напоминающий нынешний Land Rover Defender.

Всего в 2023 году Jetour хочет продать 15 тысяч автомобилей. Если дело пойдет, то есть планы и по локальному производству.

Большая китайская новинка дешевле кроссоверов представлена тут.

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Фото: фирма-производитель