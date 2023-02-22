Китайская Jetour привезет в Россию 2 кроссовера

Старт продаж намечен на март-апрель.

Компания Jetour начнет работу в России уже в марте или апреле.

Зайдет она на наш рынок с двумя кроссоверами: X90 и Dashing.

В едином госреестре юрлиц компания «Джетур Моторс Рус» уже значится.

Стоит отметить, что это очередной суббренд компании Chery.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Основным видом деятельности у «Джетур Моторс Рус» предполагается торговля легковыми и малотоннажными грузовыми автомобилями, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Jetour Dashing

Габариты кроссовера Jetour Dashing составляют: 4590 х 1900 х 1685 мм при колесной базе 2720 мм. Бензиновые версии оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с., он чуть «придушен» — в Китае выдает 197 л.с. Работает мотор в паре с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Кроссовер X90 в 2023 году обновился, в решетке радиатора теперь вертикальные ламели. Но приедет ли в Россию именно обновленная модель, пока неясно. Размеры этого автомобиля — 4858 x 1925 x 1780 мм, колесная база — 2850 мм. Оснащается 2-литровым мотором на 254 л.с. и роботом 7DCT. Привод тоже только передний.

Jetour X90 Jetour X90

Источник сообщает, что за Jetour Dashing попросят 2,2 млн рублей, а X90 будет стоить около 4 млн. В Китае первый продают (в переводе на рубли) за 1–1,5 млн рублей, второй — за 1,5–1,9 млн рублей).

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Источник: «Китайские автомобили»

Фото: Jetour