Форду предложили сократить модельный ряд в России

Материалы по темеFord может закрыть заводы в России
Бизнес Форда в Российской Федерации нуждается в преобразовании, и сейчас идет аудит всего кейса компании, и завершится он через месяц-два.
«Мое частное мнение, что бизнес Ford в России нужно будет преобразовать. Некоторые модели — видно, что они неконкурентоспособны и продолжать производство вряд ли целесообразно, если Ford не будет глобально их поддерживать», — передает слова Швецова агентство ТАСС.
Швецов не уточнил, о каких моделях идет речь, туманно отметив, что уже понятно, в каких сегментах Ford неконкурентоспособен.
Напомним, совместное предприятие Ford Sollers выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах и Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.
- На «досуге» в компании Ford любят создавать всякие штучки. Как вам, например, эта кровать с удержанием на своей полосе?
- Еще у Ford есть устройство, имитирующее ягодицы вспотевшего водителя. В компании решили проверять влагостойкость сидений.
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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