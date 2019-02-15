Форду предложили сократить модельный ряд в России

Совладелец Sollers Вадим Швецов порекомендовал Ford пересмотреть выпускаемую в России линейку автомобилей и убрать из нее неконкурентоспособные.

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Бизнес Форда в Российской Федерации нуждается в преобразовании, и сейчас идет аудит всего кейса компании, и завершится он через месяц-два.

«Мое частное мнение, что бизнес Ford в России нужно будет преобразовать. Некоторые модели — видно, что они неконкурентоспособны и продолжать производство вряд ли целесообразно, если Ford не будет глобально их поддерживать», — передает слова Швецова агентство ТАСС.

Швецов не уточнил, о каких моделях идет речь, туманно отметив, что уже понятно, в каких сегментах Ford неконкурентоспособен.

Напомним, совместное предприятие Ford Sollers выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах и Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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