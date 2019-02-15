Довели: Германия смягчит эконормы для автомобилей В Европе все чаще раздаются голоса, что экологи надоели и нужно пересмотреть нормы предельно допустимых концентраций окисей азота в воздухе. Немцы собираются скорректировать экологические требования уже в ближайшее время, несмотря на то, что Еврокомиссия выступает против. Водитель грузовика спас дикого лиса от молочного пакета Это захватывающее видео было снято в Аргентине. Кто знает, что случилось бы с рыжей плутовкой, если бы отважный шофер вовремя не пришел ей на помощь! Форду предложили сократить модельный ряд в России Совладелец Sollers Вадим Швецов порекомендовал Ford пересмотреть выпускаемую в России линейку автомобилей и убрать из нее неконкурентоспособные.